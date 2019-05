Reporter:- Cum ați acționat în mandatul de președinte al Consiliului Județean Suceava pentru modernizaea infrastructurii rutiere din județul Suceava?

Cătălin Nechifor:- Despre drumurile din Suceava este mult de povestit. S-a făcut, din păcate, prea puțin din 1989 și până acum, însă anumite lucruri trebuie explicate. În mandatul meu de președinte, 2012-2016 am avut la îndemână câteva posibilități pe care le-am și fructificat într-o măsură destul de mare.

Era imperativ să avem drumul național DN 29, Suceava-Botoșani, modernizat și asta pentru că eram cu investiția la aeroportul Salcea în plină derulare și era nevoia de a lega două capitale de județ, Suceava și Botoșani, între ele și în același timp aveam un drum național extrem de prost, era chiar catastrofal drumul între Suceava și Botoșani și din cauza asta se întâmplaseră și multe accidente, inclusiv cu pierderi de vieți omenești.

Decizia am luat-o undeva în vara lui 2013 și Victor Ponta ne-a susținut la acel moment și mai mult decât atât, undeva în luna octombrie a și fost prezent în zonă la Baișa, la limita dintre cele două județe, să vadă cum începe execuția la drum.

Atunci am demarat lucrările contractate, cred eu, cu cea mai tare firma românească de construții de drumuri, firma lui Umbrărescu și pot spune că s-a achitat exemplar de lucrare.

Reporter:-Cum a fost derulat acest proiect? A fost nevoie să fie împisă firma de la spate așa cum se întâmplă acum?

Cătălin Nechifor:- Îmi aduc aminte că la câteva zile distanță după ce am lansat proiectul și am dat drumul la lucrări au fost critici destul de mari din partea opozitiei cum că nu vom face absolut nimic, că am adus utilajele acolo doar ca să facem impresie și că nu vom fi în stare să îl terminăm.

Însă fix pe 15 august 2014, la nici 8 luni de la demararea lucrărilor, Victor Ponta s-a reîntors la Suceava și am inaugurat acel drum național care rămâne și azi un etalon despre cum trebuie construit ceva durabil.

Știu că la un moment dat avusesem discuții cu primarii din zonă, dar și cu câtiva colegi din județ ca să îi acordăm domnului Umbrărescu titlul de cetățean de onoare al județului, pe care l-a refuzat fiind un om de o rară modestie, dar, una peste alta, a rămas un drum extrem de bine realizat, cu semnalizare rutieră și cu ieșiri de pe carosabil și cu o structură de asflat care rezistă după mai bine de 5 ani de atunci.

M-a frapat faptul că domnul Umbrărescu venea des în zonă să supravegheaze lucrarea și țineam legătura iar lucrurile erau tranșate de o manieră foarte profesionistă. Cei care munceau primeau și catering și demonstrația de forță a fost una foarte bine venită pentru că s-a dovedit că și în România, atunci când există voință politică, când există interes din partea autorităților locale, se poate face ceva durabil.

Reporter: -Ce alt proiect important de drum național a mai fost realizat în județ?

Cătălin Nechifor: -Am mai avut un proiect pe care l-am început în 2015 pentru că nu poți să ceri, chiar dacă vrei, toate în același timp de la Guvern. Discuția mea cu Victor Ponta a fost să etapizăm lucrurile și dacă în 2013-2014 ne-am concentrat pe drumul Suceava-Botoșani, a venit 2015, an în care am început lucrările pe DN 17 B, drumul pe Valea Bistriței, de la Vatra Dornei către Broșteni, către Poiana Largului, către Neamț și Ardeal, lucrare care a început și ea în forță și doar după câteva luni după ce finalizaserăm lucrările pe TransRarău, pe drumuri județene, am reușit să finalizăm 26 de kilometri de la Vatra Dornei către Crucea.

A venit momentul plecării lui Victor Ponta din Guvern în toamna lui 2015, iar în 2016 s-au înghețat toate proiectele de la Guvern pentru județul Suceava, aveam alt premier – Dacian Cioloș, de altă culoare politică așa cum se dovedește acum, însă mă bucur că acest proiect de pe Valea Bistriței a continuat, chiar dacă mai încet din 2016. Nici astăzi nu s-a reușit să se finalizeze să se toarne asfalt pe toți cei 53 de kilometri, până la limita de județ cu Neamț. Noi, doar în câteva luni, am turnat 26 de kilometri.

Reporter:-Despre DN 18, care leagă Bucovina de Maramureș ce puteți spune?

Cătălin Nechifor:-Unul dintre rateurile pe drumurile naționale a fost DN 18, un drum pe care l-am preluat în 2012 cu un contract dificil de dus la capăt pentru că patronul de acolo avea dosare penale în care era implicat alături de Radu Mazăre. Din teamă, din dezinteres poate, lucrările au tărăgănat foarte mult, iar în 2013 le-am cerut celor de la Compania Națională de Drumuri să rezilieze contractul pentru că firma nu-și făcea datoria nici în ceea ce privește de a ține sub circulație drumul, nici deszăpezirea pe timp de iarnă, iar execuția era modestă. Practic, luând-o de la zero, lucrurile au mers greu, cu studiu de fezabilitate, cu licitații, cu contracte, cu contestații, instanță, termene de timp lungi și ani pierduți. Nici astăzi nu e finalizat acest drum.

Reporter:-Cum puteți caracteriza acea perioadă din punctul de vedere al investițiilor în infrastructura rutieră?

Cătălin Nechifor:- In trei ani de zile, în mandatul meu de președinte și al lui Victor Ponta de premier, sunt mai mult de 100 de kilometri de drumuri naționale modernizați în județul Suceava, pe DN 29 Suceava-Botoșani, pe DN 17 B, covoare asfaltice pe DN 17 A. Într-o țară care acum are ca investiții nimic, peste 100 de kilometri în trei ani au însemnat ceva. Au fost proiecte de drumuri naționale care au fost implementate în acea perioadă, unele cu succes. În trei ani de mandat, pentru că atât timp a fost ajutorul de la București, pentru că după ce a venit Dacian Cioloș s-a închis complet robinetul de bani către Suceava, în cei trei ani pot să spun că sunt destul de mulțumit. Împreună cu Victor Ponta și cu Corina Crețu au fost componente de drumuri finanțate din bani europeni, pe partea de drumuri județene aș aminti doar două trasee, Izvoarele Sucevei-Moldova Sulița și Ciprian Porumbescu-Ilișești, două tronsoane de drumuri județene care erau foarte așteptate de locuitorii zonelor respective ținând cont și de potențialul turistic, dar și de potențialul de cooperare transfrontalieră.

Reporter:-După 2016 cum vedeți situația infrastructurii rutiere sucevene?

Cătălin Nechifor:- Din 2016 nu s-a terminat nimic nou. Reiau ideea că în șase luni din 2014 și două luni din 2013, în opt luni de muncă, am demonstrat că se pot face 43 de kilometri la drumul național DN 29. Poate că e puțin, poate că e mult, dar eu nu am mai auzit în România să fie realizat un drum național într-o astfel de manieră în doar câteva luni. Din 2016 județul Suceava nu a mai beneficiat de nicio rută deschisă. Sunt proiecte în execuție, s-au mai făcut pe ici, pe colo, câteva bucățele, s-au mai plombat în anumite părți, însă trebuie să înțeleagă și guvernanții că avem de-a face cu un județ complex, e și componentă turistică, e și componentă economică socială generală și ar trebui mai multă preocupare pentru Suceava, nu doar în perioada asta care e și electorală și ne mai aruncă praf în ochi de la nivel județean sau guvernamental.

