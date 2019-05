Reporter:-Timp de patru ani de zile ați fost președinte al Consiliului Județean Suceava între 2012 și 2016 și ați avut în subordine și Spitalul Județean Suceava. Cum a fost experiența de a coordona un astfel de unitate sanitară?

Cătălin Nechifor: -Spitalul Județean Suceava este una dintre cele mai importante instituții publice din județ, sigur, alături de Aeroport, Direcția de Asistență Socială. E și un foarte mare angajator și în egală măsură este o unitate și cu foarte multe dificultăți. Discutăm aici despre mii de oameni, infirmieri, brancardieri, asistenți medicali, asistente medicale, medici, personal TESA, dar în aceeași măsură vorbim de sute de mii de oameni care vin spre Spitalul Județean pentru a-și căuta de sănătate. Sunt, într-adevăr, foarte multe lucruri care se întâmplă, este o activitate deosebit de complexă, nu seamănă zi cu zi, și cred că totuși Spitalul Județean Suceava poate să se mândrească cu un anumit standard. Practic, dezvoltarea a început undeva în 2010-2011 pentru că Spitalul Județean Suceava este construit în mare parte încă de pe vremea comunismului, dar din 2010, având la dispoziție și câteva instrumente de finanțare și europeană și guvernamentală, dar și din bani publici din partea județului Suceava s-au făcut foarte multe progrese. Cred că doar cineva răutăcios nu ar putea recunoaște faptul că Suceava are într-adevăr un standard ridicat și, dacă ar fi să comparăm cu spitale din județe mult mai puternice cred că suntem mai sus. De altfel, și cei care au fost în vizită la Suceava din zona guvernamentală, din zona presei, au rămas impresionați de condițiile care sunt aici. Spun 2010-2011 pentru că din acea perioadă Spitalul Județean Suceava a avut și un nou director, Vasile Rîmbu, numit la sfârșitul anului 2008, director cu care am colaborat și eu în perioada mea de mandat și trebuie să recunosc că au fost presiuni chiar de ordin politic de a face o schimbare în conducerea spitalului, decizia mea a fost să păstrăm echipa pentru că, din punctul meu de vedere, era o echipă care făcea performanță și cred că Vasile Rîmbu este unul dintre factorii publici care și-a făcut datoria și care și-a creat și un anumit blazon în sfera aceasta a serviciilor publice.

Reporter:-Cum s-au derulat investițiile importante făcute pentru modernizarea Spitalului Județean Suceava?

Cătălin Nechifor:- Investițiile au avut de-a lungul timpului mai multe componente pentru că s-a mers pe două zone. Din punctul meu de vedere și așa mi-am dorit ca președinte al Consiliului Județean am dorit să se meargă pe două direcții: investiții în echipamente, în dotări, în infrastructuri, dar și investiții în oameni. Vreau să vă spun că încă de la început, din 2012, prima mea discuție cu Vasile Rîmbu a fost despre cum vom putea reuși să creștem brandul de spital, să creștem atractivitatea, să creștem încrederea celor care vin la spital în zona medicală de la noi, de la Suceava. Nu a fost un proces foarte ușor pentru că atunci, în 2012, găsisem angajările blocate. Nu puteai aduce nicio persoană nouă în spital decât dacă plecau alte șapte din sistem, dar încet-încet lucrurile s-au rezolvat, iar această dualitate de dezvoltare, pe investiții în capital uman și în capital material cred că a fost de bun augur. Am reușit în mandatul meu să aducem foarte mulți medici, foarte multe asistente și cred că am și crescut calitatea personalului atras la Suceava și, în egală măsură, am făcut și investiții majore pentru că, dacă ar fi să dau doar câteva exemple, la Suceava, dorința cea mai mare la un moment dat era să avem computer-tomograf. Nu numai că avem, dar am reușit să cumpărăm două computere-tomograf în perioada mea de mandat, lucru care a schimbat destul de mult și zona de intervenție rapidă pentru că un computer-tomograf îți dă altă șansă la diagnostic.

Un alt lucru important a constat într-un proiect de colaborare la nivel național, iar Spitalul Județean Suceava a fost inclus într-un program de cercetare medicală al Academiei de Științe Medicale având la dispoziție printr-un proiect european un aparat extrem de performant, un angio-CT, un aparat care, practic, împreună cu medici foarte buni a redus rata mortalității la infarctul miocardic acut de la 24 la sută cât era în 2012 la circa 4-5 la sută. Asta înseamnă că douăzeci de oameni dintr-o sută care veneau la Spitalul Județean Suceava cu o astfel de afecțiune au plecat acasă sănătoși. Povestea acestui angio-CT este una mai romanțată pentru că l-am obținut într-o discuție cu ministrul Cercetării din 2014, Mihnea Costoiu, și cu ministrul Sănătății de atunci, Nicolae Bănicioiu. Chiar îmi aduc aminte că eram într-o seară la Orăștie, la un eveniment politic, iar din discuții am trecut de la una la alta și am reușit să integrăm Suceava ca județ într-un program de cercetare alături de spitale universitare, spitale specializate. E o mândrie să avem un astfel de proiect și la Suceava pentru că asta dovedește și competență și dovedește și interes.

Reporter:-Care a fost cea mai importantă investiție din mandatul dumneavoastră la Spitalul Județean Suceava?

Cătălin Nechifor:-De departe, cea mai importantă investiție de la Spitalul Județean Suceava o constituie Unitatea de Primiri Urgențe. E zona cea mai sensibilă, inima spitalului, acolo unde omul vine într-o situație gravă. Nu prea aveam condiții atunci când am venit în 2012 și sigur că a durat un pic conturarea proiectului, găsirea finanțării, implementrarea proiectului, dar pot să vă spun că în data de 3 aprilie 2016 am inaugurat noua Unitate de Primiri Urgențe în prezența lui Raed Arafat, cel care a fost de fapt și părintele spiritual, cel care ne-a ajutat cu experiența sa, cu modelul de la Târgu Mureș să facem ceva, într-adevăr, la standarde înalte. Firește și cu sprijinul financiar din partea guvernului Ponta am creat o unitate modernă, dotată așa cum vedem și în filme și care a făcut să avem condiții mult mai bune atât în partea de așteptare, cât și în partea de triaj, dar mai ales în partea de asistență medicală de urgență pentru că depinde foarte mult șansa unui pacient de a fi salvat, de modul în care este pus diagnosticul, de modul în care sunt făcute primele intervenții medicale și de modul în care este dus pacientul, mai departe, pe secție. Practic, colaborarea cu Raed Arafat a fost încununată de reușite și gestul pe care l-am făcut în semn de recunoștință a fost foarte serios. Raed Arafat este unul dintre cetățenii de onoare ai județului Suceava, titlu pe care l-a primit chiar în ziua în care am inaugurat noua Unitate de Primiri Urgențe.

Reporter:-Ce aspecte mai puțin plăcute ați întâlnit în acea perioadă?

Cătălin Nechifor:-Despre aspectele mai puțin plăcute aș aminti de un episod când m-au sunat cei de la televiziunea Antena 1 de la emisiunea Acces Direct legat de o reclamație pe care o prezentau într-o emisiune televizată despre situația dezastruoasă din spitale. Eram puși la pachet cu alte spitale, din Botoșani, din Galați, unde, într-adevăr, era groaznic. La noi întâmplarea face că, vorbisem și cu directorul Rîmbu, se spărsese o conductă undeva în zona unui tavan, era o pată urâtă acolo, dar atâta tot. Ne-am bătut, atât eu, cât și colegii mei din zona medicală să schimbăm, să ținem lucrurile sub control. Nu a fost tot timpul simplu, dar în emisiunea respectivă știu că la un moment dat cei din platoul de televiziune din București, au apreciat faptul că cineva măcar a răspuns, că cineva măcar a luat telefonul și a luat măsuri și s-au găsit și soluții pentru că, de regulă, se încearcă să se ascundă gunoiul sub preș și lucrul acesta nu e tocmai foarte bine venit. La Suceava nu am ce să spun altceva decât că sunt mulțumit de colaborarea pe care am avut-o. Proiectul de dezvoltare continuă și în viitor cred că sunt foarte multe lucruri de făcut. Aș putea aminti de Centrul de radio-terapie care a fost început în 2015. Atunci a fost o inițiativă comună așa cum aș putea vorbi inclusiv de lucrările care sunt pe zona de heliport, pentru că avem nevoie de adus și de transportat pacienți rapid, cu elicopterul, din Suceava către alte spitale din țară și din județ către spitalul nostru și sper ca domnul Rîmbu, echipa medicală, să reușească să integreze și partea financiară în partea de motivare profesională. E nevoie, la Suceava, să avem și investiții, e nevoie să avem și dotări cu echipamente, dar avem nevoie și de personal medical de specialitate capabil să facă față la stres, să lucreze în condiții mai bune, pentru că, în final, contează tot ceea ce se întâmplă cu oamenii. Dacă oamenii pleacă cu o imagine, cu o impresie bună, dacă ajung să-și trateze nevoile de sănătate, eu cred că ne-am făcut datoria. Le doresc succes foarte mult și sper că proiectul de la Suceava să continue.

