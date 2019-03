O ştire tristă despre Florin Piersic a făcut ieri înconjurul ţării. Actorul ar fi ajuns zilele trecute de urgenţă la un spital din Capitală, din cauza unor probleme pe care le-ar avea la picior. Contactat de Click!, maestrul scenei româneşti a făcut primele declaraţii despre starea lui de sănătate şi despre zvonurile din presă.

„Am 83 de ani, o vârstă fragedă zic eu (râde – n.r.) şi este normal să am grijă de mine, să mă întreţin, pentru că vreau să vă mai bucur un pic cu piesele mele. Se vaită de dureri de genunchi ăia de 50 de ani, darămite eu. Vin aici la Bucureşti la un fel de întreţinere. Nu am fost nici operat de urgenţă, nici nu am probleme cu picioarele. Văd că voi (presa – n.r.) vreţi să mă omorâţi. Am colegi care s-au neglijat şi nu se simt deloc bine, aşa că am decis să am grijă de mine şi să fiu mereu în formă. Merg la înot, ridic greutăţi, fac sport, joc baschet”, a declarat Florin Piersic pentru Click!.

