Ilie Năstase, în vârstă de 73 de ani, fost număr 1 mondial şi câştigător la US Open şi Roland Garros şi-a amintit cu drag, dar şi cu amuzament despre legendele care au circulat în jurul vieţii sale personale. Subiectul doamnelor care au fost cucerite de-a lungul vremii de către tenismen nu a fost trecut cu vederea de acesta. El a lămurit mitul celor 2500 de femei cu care ar fi avut aventuri, potrivit click.ro.

“O englezoaică mi-a scris cartea. Era documentată pe sport, ea i-a scris-o și lui David Beckham. Mereu îmi spunea că stau cu fetele, că am un fan club. N-aveam timp să fac prostii atunci. Eram prin turnee… Aveam o casă lângă Paris și în fiecare seară povesteam cu ea câte trei ore. În ultima seară, am luat o sticlă de vin roșu. Și îi zic: «Hai să fiu sincer cu tine! Ți-am tot zis că am avut 200 de femei, ba 400… Dar uite, acum mă confesez! Mi-a fost rușine de tine, dar am băut paharul ăsta de vin și îți recunosc că am avut 2.500 de femei». «Asta am așteptat de la tine!», mi-a zis. Și-așa a rămas! Am mințit-o. Nu se poate să ai atâtea. N-ai cum. Doar nu puteam să le număr și să le trec în computer”, a povestit Ilie Năstase pentru Gazeta Sporturilor, potrivit digisport.ro.

