Noul administrator unic al SC Servicii Comunale Rădăuți, Adi Jecalo, a adus în fața consilierilor la ultima ședință a deliberativului local, situația ”extrem de delicată” a societății care se află în subordinea municipalității. El a amintit de datoriile către Nord Gaz care se ridică la 2,8 milioane de lei la care se adaugă penalități de un milion de lei care în prezent sunt contestate în instanță de Servicii Comunale. Datoriile mari către Nord Gaz, a arătat Jecalo, fac ca Servicii Comunale să fie captiv în acest contract și să nu poată negocia prețul la gaz sau să opteze pentru un alt furnizor.

Organigramă mai suplă la Servicii Comunale

El a mai amintit și de datoriile mari către ANAF subliniind că până pe 15 aprilie Servicii Comunale trebuie să achitate suma de 770.000 de lei. ”Trebuie să vedem ce vom face cu societatea, să vedem cum ne redresăm pentru că va veni sezonul de iarnă și dacă nu vom achita gazul vor sista furnizarea gazului metan către Servicii Comunale și implicit către populație”, a spus Jecalo. El a precizat că de când a preluat conducerea unității a reușit să impună o organigramă mai suplă, care a inlcus și reduceri de personal în vederea diminuării chetuielilor.

Preda: ”Managementul defectuos de trei ani de zile a adus societatea în situația asta”

La rândul său, consilierul local Florin Preda, a vorbit de datoriile mari pe care Servicii Comunale le are către ANAF și anume 500.000 de euro restanțe la plata TVA, 600.000 de euro restanțe la impozitul pe profit la care se adaugă penalitățile. În plus susține, Servicii Comunale are restanțe de 300.000 de euro la plata CAS pe salariile angajaților. ”S-au făcut plăți nejustificate economic. Spre exemplu s-a plătit 40.000 de euro către o firmă de transport de marfă, beton și cereale. Managementul defectuos de trei ani de zile a adus societatea în situația asta”, a spus Florin Preda.

Loghin: ”Am găsit sprijin la Consiliul Județean, la domnul președinte Gheorghe Flutur”

Primarul Bogdan Loghin a amintit de demrsurile sale pentru a debloca situația de la Servicii Comunale și de sprijinul obținut de la președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur. ”Când am venit la Primărie nu m-am uitat cine era la cârma instituțiilor. Am făcut plățile la timp pentru a debloca situația dar nu a fost deajuns pentru a evita anumite probleme.

Am deblocat situația cu gazul și am găsit sprijin la Consiliul Județean, la domnul președinte Gheorghe Flutur dar problemele persistă pentru că sunt rezultatul indolenței de până acumn și toți tragem ponoasele. Sperăm să rezolvăm toate aceste probleme dar putem face asta numai împreună Consiliul Local Primăria, Servicii Comunale. Eu cred că domnul Jecalo va gestiona lucrurile cum trebuie și vom colabora pentru a depăși problemele”, a declarat Loghin.