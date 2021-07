Adi Nartea, șarmantul actor din serialul „Vlad”, a făcut dezvăluiri șocante în podcastul lui Cătălin Maruță. În urmă cu patru ani, Adi Nartea a crezut că va încheia socotelile cu viața, atunci când a descoperit că are o tumoare la cap, potrivit click.ro.

Invitat în podcast-ul lui Cătălin Măruță, actorul Adi Nartea, interpretul personajului Vlad Pop, din serialul “ Vlad”, a vorbit în premieră despre problemele de sănătate pe care le-a întâmpinat în urmă cu câțiva ani și despre care a refuzat să dea detalii până acum. În urmă cu patru ani, actorul din serialul „Vlad” a avut o problemă la urechea stângă. A consultat mai mulți medici, iar aceștia i-au spus că trebuie să se opereze de deviație de sept. Simptomele au continuat însă să apară după intervenție, așa că, la sfatul mamei sale, actorul a făcut un RMN. Atunci a aflat că are o tumoare la cap. „Tot mama mi-a trimis după câteva zile un mail în care îmi spunea că au găsit o formațiune care e intra-craniană, să nu-mi fac probleme, să stau liniștit. Mie nu-mi venea să cred. De ce nu m-a sunat, de ce mi-a trimis mail. Probabil a vrut să evite conversația. Am înțeles că am o tumoare în cap, în spatele ochiului”, a povestit Adi, conform sursei citate. Tumoarea era mare, avea lățimea de 3 cm și grosimea de aproape 2 cm. „Se numește schwanom de trigemen. Este o tumoare care crește pe teaca nervilor, ca o aluniță, dar pe interior. Sunt mulți oameni care au genul ăsta de tumori care cresc și se opresc”, a mai spus actorul.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/adi-nartea-aveam-o-tumoare-cap-mi-au-spus-ca-voi-ramane-desfigurat-actorul-din-vlad