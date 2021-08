Pandemia i-a făcut pe mulţi dintre artiştii noştri să se reorienteze şi să se îndrepte spre afaceri în speranţa unor profituri consistente. Este cazul lui Adi Sînă de la Akcent, care de ceva timp şi-a făcut o afacere online împreună cu soţia sa Anca Serea, astfel încât muzica a trecut pe locul doi, potrivit click.ro.

„Cosmeticele îmi ocupă 80% din timp, iar muzica doar 20%. Acum ne ocupăm de BioAsPure, firma noastră online de cosmetice. Am muncit mai mult în pandemie decât în timpuri normale într-un alt domeniu. Împreună cu Anca am deschis un brand de cosmetice şi am lucrat foarte mult la proiectul acesta. Adică m-am reprofilat. N-am renunţat la muzică, am stat mai puţin în studioul de înregistrări, am concerte în fiecare săptămână. Şi cu toate acestea lucrez în fiecare zi la partea de cosmetică, pentru că a trebuit să învăţ, să o iau de la zero. Acum ştiu totul despre vopsele de păr, creme antiîmbătrânire. M-am documentat foarte mult cu un an înainte de pandemie, am deschis magazinul acesta.”, a povestit Adi Sînă la deschiderea unui magazin de parfumuri, din Capitală, conform sursei citate.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/m-am-reprofilat-stiu-totul-despre-vopsele-de-par