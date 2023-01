Kunsthalle Bega are plăcerea să prezinte proiectul „Adina Pintilie : Tu ești un alt eu – O catedrală a corpului” în deschiderea oficială Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii.

După ce a reprezentat cu succes România la cea de-a 59-a ediție a Expoziţiei Internaţionale de Artă – La Biennale di Venezia 2022, proiectul „Tu ești un alt eu – O catedrală a corpului”, al artistei și regizoarei Adina Pintilie, va fi prezentat în premieră în România, la Kunsthalle Bega (strada Circumvalațiunii nr. 10, Timișoara), în deschiderea oficială a programului „Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii”. La evenimentul de deschidere (17-19 Februarie 2023) vor fi prezenți artista Adina Pintilie, alături de curatorii Cosmin Costinaș, Viktor Neumann, protagoniștii Hermann Müller și Dirk Lange și producătoarea creativă Bianca Oana.

Desemnată să reprezinte România la Bienala de Artă de la Veneția în 2022, expoziția „Tu ești un alt eu – O catedrală a corpului”, prezentată în Pavilionul României în perioada 23 aprilie – 27 noiembrie, a fost adaptată spațiului alternativ de artă Kunsthalle Bega din Timișoara de către artistul Bogdan Rața împreună cu Martin Backhaus (exhibition designer), mixeurul de sunet Marius Leftărache și designerul de lumini Răzvan Pascu.

Alina Cristescu, Kunsthalle Bega, afirmă: „Pentru noi reprezintă o mare onoare încrederea acordată de Adina Pintilie, ale cărei esențe umane și artistice ne-au cucerit din primul moment, de a co-produce și prezenta publicului timișorean cel mai nou proiect «Tu ești un alt eu – O catedrală a corpului» la Kunsthalle Bega.”

De asemenea, miercuri, 25 ianuarie a fost lansat Programul de Mediere culturală pentru tineri cercetători și studenți care să asiste vizitatorii pe toată durata expoziției „Tu ești un alt eu – O catedrală a corpului”. Acest program este realizat în parteneriat cu HKW Haus der Kulturen der Welt Berlin și coordonat de Larisa Oancea (istoric de artă și cercetător) și Daniel Neugebauer (directorul Departamentului de Comunicare și Educație Culturală al HKW Berlin). Tinerii aleși vor avea importantul rol de a asigura, pe de o parte, procesul de mediere a conținutului expozițional în relație cu publicul vizitator al expoziției, și pe de altă parte, de a extinde și aprofunda cercetarea artistică despre intimitate și corporalitate care a dat naștere proiectului.

„Tu ești un alt eu – O catedrală a corpului”/„You Are Another Me—A Cathedral of the Body” prezintă în premieră lucrări noi ale artistei Adina Pintilie – o instalație multi-media și o sculptură cinematografică. Pentru ediția din 2022 a Bienalei de Artă de la Veneția, artista a reimaginat Pavilionul încărcat de istorie al României ca pe o „catedrală” contemporană, care încurajează deschiderea către experiențe diverse ale corporalității și viziuni diferite asupra lumii. Proiectul propune noi posibilități de a vedea, de a gândi și de a relaționa, ce destabilizează retoricile vizuale și politicile convenționale ale privirii, generând perspective noi și experiențe transformatoare.

Potrivit curatorilor, „proiectul Adinei Pintilie este extrem de actual: astăzi, corpul a redevenit un «câmp de luptă» al ideologiilor, un pretext pentru anxietăți culturale și politice, duse la extrem de declanșarea recentă a unui război atroce pe continentul european, motivat de o ideologie naționalistă și conservatoare, precum și de intoleranță extremă și de etos fascist. În mijlocul acestui reviriment al ideologiilor de dreapta din întreaga lume, accelerate și de pandemie, Pintilie își imaginează un loc pentru transgresarea barierelor ce ne despart și înlocuirea lor cu afecțiune și devotament reciproc.”

„Tu ești un alt eu – O catedrală a corpului” s-a bucurat de un ecou deosebit în presa internațională, care l-a inclus în clasamente și articole ce vizează cele mai apreciate participări naționale la ultima ediție a Bienalei. Publicații de referință din lumea artelor vizuale au menționat atenția deosebită de care s-a bucurat proiectul pe scena internațională. Găsiți mai multe detalii despre ecourile proiectului în mass-media internațională în secțiunea Press Coverage a website-ului www.cathedralofthebody.com.

Expoziția „Tu ești un alt eu – O catedrală a corpului” poate fi vizitată la Kunsthalle Bega în perioada 17 februarie – 30 aprilie 2023. Apoi își va continua traseul expozițional internațional și va fi prezentată în Germania, la Stuttgart Württembergischer Kunstverein (Octombrie 2023 – Februarie 2024 ).

