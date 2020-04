Adjunctul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava coordonează la fața locului activitatea de la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică de la Sasca Mică, a anunțat astăzi vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Marin Gheorghe Niță. Acolo din cei 369 de beneficiari 242 au fost depistați pozitiv la coronavirus iar din cei 86 de salariati 62 sunt pozitivi. Salariații pozitivi au fost internați, opt la Spitalul din Rădăuți iar restul la Spitalul Județean iar beneficiarii pozitivi au fost izolați într-unul din cele două pavilioane ale centrului care are capacitate de 250 locuri. Angajaților li s-au amenajat locuri de cazare în containere care au fost montate în incinta unității fiind dotați corespunzător cu costume de protecție (foto). Gheorghe Niță a declarat că situația la centrul de la Sasca Mică începe să reintre în normal. ”În Centrul de Sasca Mică sunt două pavilioane. S-au izolat toti cei 242 de beneficiari pozitivi intr-un pavilion separat care are capacitate de 250 locuri si în celalalt mai mic de 150 locuri s-au dus cei negativi. Ieri a intrat la muncă cealaltă tură de salariati. Conform Ordonatei Militare nr. 8 salariatii din centrele sociale rămân carantinati 14 zile împreuna cu beneficiarii și dupa 14 zile sunt inlocuiti de cei care au stat acasă. Am cerut epidemiolog si ajutor la DSP si de la Spitalul Județean. S-a făcut dezinfecție totală iar angajații poartă costume de protecție, măști, viziere (foto). În fiecere zi mă informează ce se mănâncă la micul dejun, prânz si seara plus cum sunt echipati cei care intră în saloane la beneficiari (foto). Azi dimineață am discutat cu responsabilii celor două pavilioane, Oscar si Erica așa cum sunt denumite ele, am vorbit cu asistenții medicali. Beneficiarii sunt asimptomatici și iau tratament cu paracemol. Există medicul de familie cu care se discută tot timpul, dar de astăzi intră și un medic care este plătit de Sasca cu jumătate de normă dar care are un mic contract cu DSP-ul ca să comunice situatia din centru. A fost desemnata din parte Direcției Generale de Asistență Socială doamna Isăila Margareta care se va ocupa de acest centru. Acolo am stabilit persoanele care se ocupa de cele două pavilioane si un administrator care se acupă de ceilalți angajați, fochiști, bucătării, de aprovizionarea cu mâncare, cu tot ce au nevoie acolo. Am dus ieri acolo patru containere si astazi mai ducem încă trei. Acestea vor fi racordate la energie electrică. Au fost duse paturi mobile pentru ca salariatii care lucrează pe schimburi să se odihnescă prin rotație”, a explicat Niță. El a mai spus că noul schimb de salariați de la Centrul de la Sasca Mică va fi testat pentru coronavirus în maxim șapte zile.