În județul Suceava sunt numeroase unități de învățământ care funcționează în scenariul roșu, adică exclusiv online, dar, în general, pentru că sunt probleme cu noul coronavirus la nivelul comunităților. Afirmația a fost făcută, la Radio Top, de adjunctul Inspectoratului Școlar, Ciprian Anton. El a declarat: „Sunt cazuri în care nici un elev, cadru didactic sau angajat din rândul personalului auxiliar nu s-a infectat, însă au intrat localitățile în scenariul roșu. De exemplu, la Șcheia, unde este un focar de COVID și nu există o răspândire masivă. Din păcate, unii copii sunt nevoiți să treacă în scenariul roșu fără voia lor și fără voia noastră”. Ciprian Anton a mai spus că echipe de inspectori au mers la unități școlare din orașele mari pentru a vedea dacă se respectă măsurile de prevenire a răspândirii noului coronavirus. El a adăugat: „Spre surprinderea și spre bucuria noastră, din cele aproximativ 20 de școli vizitate pot spune că raportul final a fost favorabil. Inspectorii s-au dus împreună cu directorii la informaticieni și au vizionat timp de o oră dacă se respectă regulile în clasă, ce se întâmplă în pauză și la ieșirea elevilor”. Ciprian Anton susține că este important ca școlile să funcționeze. El a precizat: „Copiii simt nevoia să interacționeze cu alți copii, simt nevoia să se mai împingă, vor să trăiască copilăria. De aceea, trebuie să facem tot ceea ce ține de noi, cadrele didactice, să respectăm regulile sanitare, pentru că e spre binele tuturor”.

