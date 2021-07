Profesorul Ioan Puiu, unul dintre adjuncții Inspectoratului Școlar Suceava, a felicitat cele patru decariste la Titularizare, la disciplinele Arte vizuale, Economic – Administrativ – Poștă, Istorie și Limba și literatura română, pedagogia preșcolară și metodica desfășurării activităților instructiv-educative în grădinița de copii. De asemenea, profesorul s-a declarat încîntat de numeroasele note cuprinse între 7 și 9,99, fiind vorba de 338 și a apreciat, la Radio Top, că posturile scoase la concurs vor fi ocupate de oameni foarte bine pregătiți. Printre altele, la proba scrisă au fost 92 de note între 7 și 9,99 la educatoare, 44 la învățămîntul primar, 29 la limba engleză și 24 la limba română. La proba scrisă, candidații trebuie să obțină minimum nota 7 pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, iar la unele discipline este concurență mare pentru un loc titularizabil. Ioan Puiu a afirmat: „Cu ani în urmă, la Suceava erau 20-30 de posturi titularizabile. Am luptat cu interes pentru că am vrut să aduc tinerii în sistem. Avem la Suceava cele mai multe posturi scoase la concurs din țară: 134 pentru titulari pe perioadă nedeterminată și 360 pe durata viabilității postului didactic. Concurența merge mai departe. Sînt 92 de educatoare care au luat peste 7 și doar 34 din ele vor fi titulare. Multe dintre celelalte vor ocupa posturi în școli. La anul, dacă dau definitivatul se pot titulariza pe durata viabilității postului”. Adjunctul Inspectoratului Școlar Județean a adăugat că anul trecut la Titularizare au fost 4 note de 10 la Religie, însă nu a existat nici un post titularizabil. Ioan Puiu a spus: „Oamenii ăia de 10 au luat locuri pe unde s-a putut. În momentul în care mulți dintre preoții care au și parohii ar renunța la activitatea didactică, ar fi loc pentru profesori. E o realitate. Un tînăr, dacă nu are parohie, unde să se ducă să lucreze. Eu vreau ca oamenii ăștia să rămînă în sistem, să vină să lucreze alături de noi”. Profesorul sucevean a completat: „Profesorul de religie e un profesor care într-o școală ar trebui să facă foarte multe, ar trebui să se raporteze la foarte multe lucruri de conduită și de morală. Dincolo de orele de la clasă ar trebui să facă și altceva. Este un simbol. Eu așa îl văd”.