Administrația Națională ”Apele Române” vine cu clarificări cu privire la demiterea directorului Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Suceava, Daniel Drăgoi, cel care s-a rugat în genunchi în fața instituției ca Dumnezeu să salveze județul și țara de COVID-19. Instituția a remis un comunicat de presă în care susține că demiterea lui Drăgoi nu s-a făcut din motive religioase. Iată comunicatul:

”Referitor la informațiile apărute, în spațiul public, cu privire la demiterea directorului Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Suceava, Daniel Drăgoi, din motive religioase, pentru corecta informare a opiniei publice, aducem câteva clarificări, în vederea elucidării acestei situații.

În primul rând, facem precizarea că Directorul SGA Suceava, Daniel Drăgoi, exercita cu caracter temporar această funcție de conducere. Încetarea interimatului s-a realizat în condițiile legii ca urmare a unor deficiențe de management, dar și a gestionării defectuoase a crizei provocate de răspândirea noului Coronavirus (Covid – 19).

Așadar, decizia directorului Administrației Bazinale de Apă (ABA) Siret nu are nicidecum la bază considerente religioase. În fapt, au fost înregistrate, în mod special, în ultima perioadă, deficiențe în gestionarea relației cu subordonații. Totodată, au fost semnalate de către sindicat situații în care nu au fost luate toate măsurile pentru protejarea angajaților de o posibilă infectare cu Coronavirus (Covid-19). Se poate vorbi, de asemenea, de atitudinea conflictuală față de organele ierarhic superioare și chiar față de alte entități cu care instituția are relații de colaborare, respectiv Garda de Mediu, care a reclamat refuzul SGA Suceava de a participa la o intervenție în cazul unor prelevări de probe, pe raza localității Preutești, județul Suceava, unde se află o stație de epurare din anul 2012, care nu are autorizație de gospodărire a apelor.

Mai ales în aceste condiții de criză, considerăm că nu pot fi acceptate abateri sau erori care pot supune riscului atât instituția, dar mai ales specialiștii din cadrul SGA Suceava.

Având în vedere aceste clarificări care au stat la baza luării acestei decizii, nu excludem varianta ca, intuind probabilitatea înlocuirii sale din funcție, domnul Daniel Drăgoi să fi făcut gestul de a îngenunchia în fața instituției, tocmai pentru a atrage atenția asupra sa și a da o conotație religioasă deciziei superiorilor săi, mai ales că, din imaginile surprinse de camerele de supraveghere, reiese fără echivoc, faptul că, așa-zisa rugăciune a durat exact cât s-au făcut fotografiile apărute în spațiul public. Prezența presei, în fața instituției, i-a oferit domnului Daniel Drăgoi oportunitatea de a da o altă semnificație deciziei de schimbare a sa din funcție, prin invocarea discriminării întemeiate pe motive religioase!”.