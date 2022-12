Administratorul unui cimitir din județul Suceava a fost reclamat la Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților că vorbește foarte urât cu oamenii iar pe unii îi amenință cu moartea. ”Aș avea o reclamație la dumneavoastră privitoare la administratorul cimitirului „…” din…, care vorbește foarte urât cu oamenii și pe mulți îi amenință cu moartea… și voiam să știu dacă este normal ca un asemenea om să fie la administrarea unui cimitir… Nu învinovățesc părinții… pentru că ei nu au nicio vină… Dar felul cum se poartă un asemenea om cu oamenii din cimitir… e de ultima speță… Chiar nu se poate face ceva???”, i-a scris un enoriaș arhiepiscopului Calinic.

”Sesizarea dumneavoastră va fi analizată în cursul săptămânii viitoare”, i-a răspuns IPS Calinic.