Atunci când visele sunt puternice, obstacolele din drum nu contează atât de mult. Asta au observat și cei de la Educations.com în ultimul lor studiu, care analizează impactul COVID-19 asupra studiilor în străinătate – doar 5.4% dintre viitorii studenți intenționează să-și anuleze planurile de a studia într-o țară diferită în contextul actual. 48% vor să înceapă acest pas în 2020 și 49.2% spun că planurile lor de studii nu au fost afectate de COVID-19.

Un singur pas de la aplicant la student internațional

Tinerii români care vor să-și croiască cel mai bun viitor academic după Bacalaureat sau licență au parte în luna iulie de cea mai facilă metodă pentru a aplica la studii în străinătate. Spot Admissions este evenimentul 100% digital, în care aplicanții realizează toți pașii de acasă, atunci când vine vorba de admiterea lor. Înscrierea, interviul și răspunsul vin toate împreună, în cadrul evenimentului de pe 13-14 iulie 2020.

Pentru aplicanți, singura condiție este să știe engleza bine. Când vine vorba de condiția notei de la Bacalaureat, aceasta poate începe de la nota de trecere (6) și există programe chiar și pentru elevii care nu au trecut acest examen, dar știu engleza la un nivel care le permite să se descurce academic (B2 sau peste).

Universități de top din Marea Britanie încă recrutează studenții români

University of Essex excelează în Științele Sociale și este în top 10 în Marea Britanie pentru cercetări în acest domeniu, iar școala sa de actorie este denumită în mod repetat drept cea mai bună din Marea Britanie. Coventry University (locul 15 in Marea Britanie) are printre cele mai bune cursuri din UK în domenii ca Știința Alimentară, Criminalistică, Fizioterapie sau Ospitalitate și Turism. Middlesex University London a fost pe locul #1 în topul The Guardian 2018, pe Film și Fotografie.

La Spot Admissions 2020, peste 2.200 de programe de licență și master îi așteaptă pe aplicanți să obțină răspunsul ”Admis!” pe loc.

Beneficii pe toate planurile pentru studenții internaționali

Alături de excelența academică, facultățile britanice investesc și în campusuri și dotări de ultimă generație, care transformă experiența internațională de studiu într-o oportunitate must-have pentru orice tânăr.

University of Westminster ocupă locul 1 în UK pentru diversitatea cursurilor de limbi străine oferite – peste 50 de programe. Campusul din Londra a beneficiat de o investiție de 20 de milioane de lire pentru a oferi studenților echipamente sportive complet echipate și resurse de specialitate.

Anglia Ruskin University a investit în ultimii 10 ani peste 115 de milioane de lire în săli de bibliotecă, laboratoare de ultimă oră, săli de consiliere, teatru, galerii de artă, centru de limbi străine și chiar o sală de judecată.

Lista universităților care oferă admitere pe loc la Spot Admissions 2020 și programele lor de studii se poate găsi aici.

Înscrierile pentru Spot Admissions 2020 sunt deja deschise. Participarea și admiterea sunt gratuite, iar participanții au nevoie doar de un formular de aplicare și o certificare a nivelului de limba engleză.

După completarea unui formular de contact online, aplicanții vor fi sunați de un consilier educațional EDMUNDO, care le va oferi sprijinul în găsirea programului care li se potrivește și maximiza șansele de admitere.

În cei 13 ani de experiență, Echipa EDMUNDO a sprijinit peste 7.000 de studenți români să-și găsească facultatea care li se potrivește. Expertiza lor de studii și instituții internaționale le oferă un suport real tinerilor români care vor să-și urmeze visul studiilor în străinătate, indiferent de context.