Guvernul Regatului Unit a confirmat situația financiară pentru studenții UE care încep cursurile în Anglia începând cu anul universitar 2021-22. Studenții UE care vin să studieze în Regatul Unit după anul universitar 2021 nu vor mai fi eligibili pentru aceeași taxă de studiu sau pentru sprijin financiar din partea Student Finance England, a declarat marți Ministrul universităților, Michelle Donelan. Aceasta consecință se aplică studenților universitari și postuniversitari, precum și în cazul finanțării pentru educație suplimentară pentru cei cu vârsta de peste 19 ani sau finanțării pentru internship-uri. Aceste schimbări au fost confirmate doar în Anglia; Irlanda de Nord, Scoția și Țara Galilor au administrații separate.

Pentru studenții care încep anul universitar 2020-2021 în Marea Britanie, împrumutul guvernamental rămâne valabil și taxele de studiu rămân la fel.

Facultatea în Marea Britanie atrage anual peste 400.000 de studenți internaționali – Universitățile din UK sunt considerate printre cele mai bune din lume – 18 din top 100 universități la nivel mondial sunt britanice. În plus, 14 din 100 cele mai bune universități când vine vorba de gradul de angajabilitate provin tot din Marea Britanie, potrivit QS World University Rankings 2020.

Programele britanice de studiu sunt atractive pentru studenți și prin prisma oportunităților de carieră pe care le oferă obținerea unei astfel de diplome. În 2018, salariile mediane anuale ale absolvenților britanici au fost în Anglia cu 10.000 de lire sterline mai mari decât salariile non-absolvenților, potrivit Universities UK, iar UK Higher Higher Education International relevă din statisticile sale că absolvenții cu experiență internațională câștigă cu 17% mai mult.

Admiteri pe loc la universități din UK în luna iulie

Tinerii români care caută cele mai bune oportunități pentru viitorul lor sunt susținuți să aplice în continuare pentru a studia în Marea Britanie. Cei care încep anul universitar în toamnă pot beneficia de aceleaș iavantaje pe toată durata studiilor. În iulie 2020, ei au șansa de a aplica pe loc la o universitate din străinătate, prin intermediul evenimentului online Spot Admissions.

Spot Admissions le oferă oportunitatea de a găsi programul de studii care li se potrivește și de a susține interviul direct cu reprezentanții instituțiilor britanice. Astfel, ei pot primi pe loc răspunsul dacă sunt admiși la o universitate de renume din Marea Britanie.

Proces simplificat, cu admitere fără dosar și răspuns în aceeași zi pentru 7 universități din UK

Participarea la Spot Admissions estegratuităși se face online, pe www.spotadmisions.ro. Pentru a aplica, doritorii nu au nevoiedecât de diploma (sau adeverința) de BAC sau de licență, foai amatricolă și, opțional, de certificatul de limba engleză. În tot procesul de admitere, un consilier educațional EDMUNDO îi va ajuta să stabilească programele potrivite la care sunt eligibili și să se programeze la interviu online și direct de acasă cu universitățile alese, care vor avea loc pe 13-14 iulie.

După un interviu de doar 15 minute cu reprezentanții universității, aplicanții primesc răspuns pe loc dacă au fost admiși.

7 facultăți britanice oferă tinerilor români această ultimă oportunitate de a se înscrie pentru a începe noul an universitar pe teritoriul britanic. Lista completa a universitatilor participante se poate vedea AICI.Printre ele, se numărăși University of Essex, University of West London, University of Westminster sau Coventry University – cea din urmă fiind universitatea cu premiul Gold Standard în învățare și predare, cu punctaj maxim la predare, perspective de angajare pentru absolvenți, facilități și internaționalism, conform QS Stars Rating System 2019.

Coventry University l-a convinsși pe Robert Țugui, care a deciscă trebuie să prindă oportunitatea de a studia în Marea Britanie: „Am ales să aplic prin Spot Admissions deoarece m-am hotărât destul de târziu, iar majoritatea universităților își ocupaseră deja locurile, puteam să „risc” să aplic la 5 universități prin UCAS cum era și normal, dar am ales să nu o fac. La început aveam puțin eemoții, pentru că nu eram obișnuit să vorbesc engleză în viața de zi cu zi. Dar la scurt timp după ce am început interviul, emoțiile au trecut.”