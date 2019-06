Un adolescent în vârstă de 15 ani s-a înecat astăzi după amiază în râul Siret în zona localității Zvoriștea. Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată, apelul la 112 a fost făcut cu puțin timp înainte de ora 16 iar trupul neînsuflețit a fost recuperat la ora 17. Tânărul a fost căutat de către pompieri cu două bărci pneumatice. Echipajul SMURD TIM sosit la fața locului a aplicat manevre de resuscitare fără folos însă.

