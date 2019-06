Mai mulți adolescenți au fost filmați cum vandalizau statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare din Parcul Cetății de Scaun a Sucevei. Filmulețul a fost postat de viceprimarul Lucian Harșovschi pe pagina sa de facebook care a anunțat că cei 11 tineri din care cinci minori au fost identificați și vor fi sancționați. ”Cum se mai distrează tinerii în ziua de azi!

Un grup de adolescenți a vandalizat statuia ecvestră a domnitorului Ștefan cel Mare, care se află în parcul Șipote din municipiul Suceava. Monumentul din bronz a fost restaurat anul trecut de către Primăria Suceava și, din nefericire, acesta este al doilea act de vandalism.

Cei 11 tineri (5 minori) au fost identificați de Poliția Locală și vor plăti pentru „distracția” lor. Fac publice aceste imagini pentru a conștientiza și alții că actele de „bravură” sunt identificate și pedepsite”, a scris vicele pe pagina de socializare.

Distracție! Cum se mai distrează tinerii în ziua de azi!Un grup de adolescenți a vandalizat statuia ecvestră a domnitorului Ștefan cel Mare, care se află în parcul Șipote din municipiul Suceava. Monumentul din bronz a fost restaurat anul trecut de către Primăria Suceava și, din nefericire, acesta este al doilea act de vandalism.Cei 11 tineri (5 minori) au fost identificați de Poliția Locală și vor plăti pentru "distracția" lor.Fac publice aceste imagini pentru a conștientiza și alții că actele de "bravură" sunt identificate și pedepsite!#Suceava #AșaNu Gepostet von Lucian Harșovschi am Mittwoch, 26. Juni 2019