Candidatul PSD pentru președinția Consiliului Județean Suceava, Mirela Adomnicăi, a declarat că prioritățile sale în această funcție vor fi în primul rând problemele concrete și punctuale ale județului, cum ar fi modernizarea drumurilor județene și comunale, precum și construcția de rețele de apă, canalizare și gaz metan. Mirela Adomnicăi a spus că după ce a fost nominalizată ca și candidat pentru această funcție s-a autosuspendat din funcția de director al AJOFM Suceava, iar de atunci și până în momentul de față s-a deplasat în toate localitățile județului pentru a discuta cu cetățenii și cu primarii. Adomnicăi a spus că a avut aceste întâlniri în județ pentru că pe de o parte a vrut să discute cu sucevenii față în față despre această candidatură, iar pe de altă parte a vrut să vadă care sunt problemele reale al sucevenilor.

„M-am întâlnit cu primari, cu consilieri locali, cu întreprinzători privați, cu oameni care sunt preocupați de viitorul lor, al localităților în care locuiesc, al județului nostru. Și pot să spun că dincolo de ceea ce am cunoscut, dincolo de ceea ce știu legat de problemele județului Suceava, din perspectiva funcției de prefect pe care am îndeplinit-o timp de trei ani de zile, dincolo de schimbările care au intervenit în viața economică, în viața socială a județului Suceava, mi s-a confirmat ceea ce am cunoscut în perioada 2017-2019. Și anume faptul că la nivelul conducerii Consiliului Județean Suceava lucrurile mai degrabă bat pasul pe loc”, a spus Mirela Adomnicăi. Ea a adăugat că în cadrul discuțiilor din județ a avut o abordarea constructivă, iar în urma acestora a întocmit o listă lungă, „pot să spun chiar foarte lungă” cu probleme mai mici sau mai mari ale oamenilor și localităților, „dar toate foarte importante pentru oamenii cu care am discutat”. „Și mi s-a confirmat din aceste discuții și din această listă pe care am centralizat-o, cel puțin până acum, că dacă județul nostru bate pasul pe loc nu este din cauză că nu ave mari proiecte duse la îndeplinire, sau nu este din cauză că lucrurile concrete punctuale reale nu a fost realizate. Și când spun lucruri concrete punctuale, reale mă refer inclusiv la drumurile județene neasfaltate dintre două comune. De aceea în cea ce mă privește mi-am propus în calitate de candidat să promit în primul rând că voi realiza astfel de lucruri concrete, punctuale, reale care îi sâcâie pe suceveni”, a arătat candidatul PSD pentru președinția Consiliului Județean.

Adomnicăi este hotărâtă să finalizeze modernizarea drumurilor județene

Mirela Adomnicăi a spus că de-a lungul timpului, cei care au ocupat această funcție au anunțat numeroase proiecte grandioase pentru județ, respect un Safari Park la Păltinoasa autostrăzi sau o megastațiune turistică realizată prin asocieri de localități. Adomnicăi a atras atenția că toate aceste proiecte grandioase au rămas doar la stadiul de promisiuni electorale. „În ceea ce mă privește vreau să duc la îndeplinire proiecte concrete și punctuale, pentru că aceasta a fost și abordarea mea în calitate de prefect. Am găsit un DN 18, care ne leagă de județul Maramureș, început de șase ani de zile, în stadiul în care era doar decopertat, iar locuitorii din Cârlibaba și Ciocănești se confruntau cu această problemă în fiecare zi. Am preluat acel drum care era decopertat de șase ani de zile iar în 2019 l-am dat în trafic. Vreau să spun că ieri am fost la Ciocănești. Înainte de a pleca din funcția de prefect am recepționat lotul III de pe DN 18, însă nici astăzi lotul IV nu este recepționat. Nu au fost în stare nici măcar atât să recepționeze, o lucrare executată și de care ne folosim cu toții”, a spus Mirela Adomnicăi. Ea a vorbit și de ruta ocolitoare a municipiului Suceava, care a fost dată în trafic în perioada în care a fost prefect, dar care nici în momentul de față nu este recepționată.

În aceste condiții, Mirela Adomnicăi a declarat că în funcția de președinte al CJ Suceava va trata în egală măsură satele, comunele, orașele și municipiile, „pentru că fiecare om și fiecare localitate contează în acest județ”. „Centrul județului va fi fiecare localitate a acestui județ”, a spus Adomnicăi.

Ea a declarat că are în vedere și proiecte mari pentru dezvoltarea județului, însă va vorbi despre acestea după ce va avea o dezbatere publică, după ce va avea studii de fezabilitate și surse de finanțare pentru acestea. Mirela Adomnicăi a subliniat faptul că astfel nu vrea să repete greșelile altor șefi de administrație județeană, care au promis proiecte de anvergură care nu au fost duse niciodată la bun sfârșit.

Nu în ultimul rând, candidatul PSD pentru funcția de președinte al CJ Suceava a declarat că până la a anunța mari proiecte, vrea să finalizeze problema modernizării drumurilor județene. Astfel, Mirela Adomnicăi a spus că în județ sunt 1.180 de kilometri de drumuri județene, din care doar 250 de kilometri sunt de nota 8, pe peste 600 de kilometri nu s-a făcut nici măcar o lucrare de întreținere în ultimii ani, iar diferența de 300 de km sunt drumuri județene neasfaltate, care arată dezastruos. „Vom termina de asfaltat drumurile județene, drumurile comunale, va trebui să avem apă, canalizare și gaz metan în localitățile județului, iar apoi vom dezvolta și alte proiecte”, a declarat Mirela Adomnicăi. Nu în ultimul rând ea a subliniat faptul că cei care au condus județul au arătat că pot să facă, adăugând : „Destul! E timpul pentru Suceava!”.