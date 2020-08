Astăzi, 14 august, candidaţii PSD Suceava pentru Consiliul Judeţean, în frunte Mirela Elena Adomnicăi, au îndeplinit procedura legală de înregistrare a candidaturilor pentru alegerile din 27 septembrie.

„Suntem o echipă profesionistă, o echipă care își reprezintă localitățile în acest mic Parlament local, adică în Consiliul Județean. Am încrederea și convingerea că această echipă va reprezenta cu cinste fiecare localitate, pentru că, așa cum am mai spus, centrul județului va fi în fiecare localitate. După amiază vom avea evenimentul de lansare a candidaturilor, după care, începând de mâine echipa va fi din nou în județ, printre suceveni, pentru a le prezenta proiectul nostru pentru judeţul Suceava. Avem un proiect care se centrează pe două obiective și anume: reconstrucția imaginii județului Suceava la nivel național și relansarea județului, din punct de vedere economic. Am convingerea că, prin această muncă, printre suceveni vom reuși să îi convingem că echipa noastră este cea mai bună, iar această încredere va fi exprimată prin votul acordat, pe 27 septembrie, Partidului Social Democrat” a declarat Mirela Adomnicăi, în calitate de candidat la preşedinţia Consiliului Judeţean Suceava. ”PSD Suceava vine în faţa alegătorilor cu o echipă omogenă, în care şi-au găsit locul oameni care au contribuit prin munca lor la dezvoltarea comunităţilor de unde provin, nişte oameni ai faptelor, care demonstrează prin ce au făcut de-a lungul timpului că pot aduce un plus de valoare în administraţia publică judeţeană”, a mai spus Adomnicăi.