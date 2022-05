Deputatul PSD de Suceava, Mirela Adomnicăi, susține introducerea impozitului progresiv pe salarii arătînd că în mod real, cota unică nu mai există de multă vreme, deci nu mai e nimic de apărat în acest sens. Adomnicăi a menționat că nu s-a luat nicio decizie politică însă a subliniat că se analizează această soluție în primul rând pentru a putea scădea impozitarea la cei cu salarii mici, prin deduceri fiscale și alte asemenea instrumente. ”Cei cu salarii mici sunt cei mai afectați de inflație și de prețurile la utilități, deci aceștia pot fi ajutați prin deduceri fiscale, astfel încât să rămână cu mai mulți bani în buzunar din salariile obținute. În momentul de față există deja mai multe cote de impozitare, deci mesajul că nu trebuie să se renunțe la cota unică este un non-sens”, a spus parlamentarul social democrat. La pensii social democrații propun impozit 0% până la 2.000 de lei și impozit 10% din ceea ce depășește acest prag iar la salarii impozit 0% pentru angajații din IT, Construcții, Agricultură și Industria Alimentară și impozit 10% pentru celelalte categorii. Impozitarea afacerilor: 1% pe cifra de afaceri la IMM-uri și 16% pentru celelalte categorii de firme.

”În UE doar următoarele state din fostul bloc comunist au cotă unică: România, Bulgaria, Slovacia, Cehia, Estonia, Lituania, Letonia, Ungaria și Polonia”, a mai spus Mirela Adomnicăi.