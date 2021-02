Deputatul PSD de Suceava, Mirela Elena Adomnicăi, face un apel către parlamentarii suceveni care reprezintă actuala guvernare să voteze amendamentele parlamentarilor PSD la bugetul pentru 2021 și să nu fie complici la sărăcirea anunțată de Guvernul Cîțu. ”Nu față de el trebuie să dea socoteală, ci față de salariații, pensionarii, tinerii, copiii, antreprenorii suceveni. Ei ne-au votat și ne-au trimis în Parlament să le promovăm și să le apărăm drepturile și interesele”, a spus Adomnicăi.

”Am arătat că „SE POATE!” păstra un deficit de 7,2% fără tăieri de venituri și creșteri de taxe”

Parlamentarul social democrat a arătat că PSD a prezentat în bugetul său alternativ o viziune diametral opusă față de bugetul de austeritate, pregătit de Guvernul „NU SE POATE!”. ”Am arătat că „SE POATE!” păstra un deficit de 7,2% fără tăieri de venituri și creșteri de taxe. Noi credem că dezechilibrele se pot rezolva prin creștere, prin dezvoltare. Dacă economia funcționează, dacă oamenii consumă, dacă se înființează noi locuri de muncă, dacă se fac investiții, dacă oamenii sunt prioritatari și nu interesele de grup. PNL și aliații săi de dreapta văd soluții prin tăierea și înghețarea veniturilor despre care nu au vorbit în campania electorală. Niciunul dintre ei nu le-a spus alegătorilor că: NU SE POT acorda vouchere de vacanță; NU SE POT majora pensii; NU SE POT acorda gratuități la CFR pentru studenți”, a explicat Mirela Elena Adomnicăi.

”Peste 7 milioane de români vor fi afectați de măsurile de austeritate ale Guvernului”

Potrivit acesteia, peste 7 milioane de români vor fi afectați de măsurile de austeritate ale Guvernului: salariați, pensionari, tineri, copii, antreprenori HoReCa. ”Nu cu multa vreme în urmă, în luna noiembrie a anului trecut, făceam un apel la memoria sucevenilor în legătură cu politicile guvernarilor de dreapta. ,, Strânsul curelei” din timpul Guvernării CDR și tăierile salariale din 2010 în timpul Guvernării PDL s-au dovedit politici falimentare care ne-au sărăcit pe toți și au prăbușit economia națională. Întrebam atunci, în plin an electoral 2020, când cei de la PNL își permiteau, sfidător și fără nici o explicație, să ia atât de multe masuri nepopulare și împotriva românilor precum închiderea școlilor, piețelor agroalimentare, refuzul majorării pensiilor și alocațiilor conform legii, la ce ne putem aștepta din partea unei guvernări de dreapta pentru următorii 3 ani fără miză electorală? Din păcate legile bugetului de stat și a asigurărilor sociale depășesc cele mai pesimiste răspunsuri”, a mai spus deputatul PSD de Suceava.