Candidatul PSD pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava, Mirela Adomnicăi, i-a solicitat actualului șef al acestei instituții, liberalul Gheorghe Flutur, să prezinte populației un bilanț cu ce s-a realizat din strategia de dezvoltare a județului pentru perioada 2011 – 2020. În cadrul unei conferințe de presă, Mirela Adomnicăi, a spus că proiectul PSD și al său pentru județ s-a conturat în jurul termenului de „strategie”, având în vedere că „traversăm o perioadă care ne ridică multe semne de întrebare, referitor la viitorul nostru”. ”Pandemia pe care o traversăm ne-a făcut să ne schimbăm în mod radical modul de viață. Și mai mult decât oricând simțim nevoia de predictibilitate și nevoia ca din partea celor care ne conduc să vedem o strategie. Referitor la acest termen și această temă a campanie pe care ne-a propus-o, am văzut că unii încearcă să acrediteze ideea că avem deja o strategie de dezvoltare a județului în implementare”, a spus Adomnicăi. Ea consideră însă că o strategie nu înseamnă un document stufos pe care nu îl citește nimeni, care este făcut doar să fie făcut și apoi să fie uitat într-un sertar.

„Am studiat această strategie de dezvoltare a județului Suceava aflată în ultimul an de implementare, pentru perioada 2011 – 2020 și am văzut că a fost realizată ca un colaj. Adunând proiecte mai mici, mai mari, ale primarilor, într-un singur document. Așa ceva nu are un sens pentru că dacă așa ar sta lucrurile, ar însemna că nu mai avem nevoie de un Consiliu Județean. Pentru că strategia de dezvoltare a județului nu înseamnă doar suma proiectelor pe care și le propune fiecare localitate a județului. În ceea ce privește viitoarea strategie, suntem în situația în care bătând pasul pe loc, Consiliul Județean a întârziat demersurile pentru realizarea strategiei care trebuia să se suprapună pentru următoarea perioadă de finanțare, 2021 – 2027”, a declarat candidatul PSD pentru președinția Consiliului Județean. Mirela Adomnicăi a arătat că de abia în luna iunie 2020 a fost semnat contractul pentru elaborarea acestei strategii de către o firmă privată, cu termen de executare 18 luni. Adomnicăi a spus că asta înseamnă că abia în decembrie 2020 județul Suceava va avea o nouă strategie de dezvoltare. ”Asta înseamnă că 2021, pentru județul Suceava, rămâne descoperit cel puțin din acest punct de vedere. Nu vom avea o strategie în ceea ce înseamnă continuarea, dacă vreți, a ceea ce se întâmplă în județ, cu atât mai mult, cu cât pandemia pe care am traversat-o, cu nenorocirea întâmplată la Suceava, carantină în premieră la nivel național, presupune o strategie complet schimbată pentru relansarea economică a județului.

De aceea, referitor la cele două strategii, cea care se finalizează acum și cea care este abia în curs de elaborare cu întârziere, aș vrea să spun două chestiuni. În primul rând strategia 2011 – 2020 a fost una concepută în perioada 2009 – 2010, evident de actuala conducere a CJ Suceava, care se află la final de mandat. Fiind și la final de implementare a strategiei, consider că este necesar și din respect pentru suceveni, ca actuala conducere să facă un bilanț și să prezinte stadiul de implementare, de realizare a strategiei propuse pentru această perioadă. În acest fel actuala conducere ne va arăta ce a vrut și ce a făcut pentru județul Suceava în cele două mandate de conducere la nivelul CJ Suceava. Referitor la următoarea strategie, având în vedere întârzierea cu care a fost demarat demersul pentru elaborarea ei, consider și asta voi face în calitate de președinte al Consiliului Județean că este absolut necesar ca forma finală care va fi implementată pentru perioada 2021 – 2027, forma finaliză a strategiei de dezvoltare economico – socială a județului Suceava să fie rezultatul unei dezbateri publice. Și aici cel mai important rol îl văd pentru societatea civilă, pentru că în toată perioada de carantinare pe care am traversat-o, speriați, îngrijorați, conducerea județului am văzut-o aproape absentă. În schimb societatea civilă a fost cea mai vizibilă și cea mai implicată”, a declarat Mirela Adomnicăi. Ea a arătat că acest lucru ar însemna și o recunoaștere a modului de implicare a societății civile sucevene.