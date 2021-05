Deputatul PSD de Suceava, Mirela Elena Adomnicăi, s-a arătat revoltat de faptul că premierul Florin Cîțu, a împărțit românii în două categorii, cei vaccinați și cei nevaccinați arătînd că acest mod de a pune problema este cel puțin nepotrivit și poate aluneca foarte ușor în discriminare pentru persoanele care fie nu au apucat să se vaccineze. ”Declarațiile premierului din ultima perioadă, referitoare la campania de vaccinare anti-covid, sunt tot mai contradictorii. La sfârșitul lunii aprilie, atât premierul cât și președintele, declarau în contextul certificatelor europene de vaccinare că își doresc ca acestea să nu împartă românii în două categorii, vaccinați și nevaccinați, ci să fie folosite doar în scopuri medicale și nu în scopuri discriminatorii. Iată că la doar câteva zile distanță, premierul Cîțu pare că a început să practice un fel de șantaj la adresa românilor, ajungând să facă exact ceea ce susținea că își dorește să nu se întâmple, respectiv să împartă românii în cele două categorii mai sus menționate. Astfel, conform declarațiilor sale, hotelurile și restaurantele se vor deschide 100% doar pentru românii vaccinați, la nunți, botezuri și alte evenimente vor putea participa doar persoane vaccinate și alte astfel de anunțuri uitând să precizeze cum se va putea face acest lucru și fără a explica ce se va întâmpla cu majoritatea nevaccinată a populației, care se ridică la aproximativ 80% dintre români. Sunt de acord că vaccinarea este principala metodă prin care poate fi combătută pandemia și fac parte dintre românii care s-au vaccinat, dar modul în care se pune problema în ultimele zile mi se pare cel puțin nepotrivit și poate aluneca foarte ușor în discriminare pentru persoanele care fie nu au apucat să se vaccineze, fie nu le permite situația medicală să o facă sau chiar și pentru cei care nu-și doresc să se vaccineze din diverse alte motive”, a spus Adomnicăi.

Parlamentarul social democrat a subliniat că în loc să-și asume și să corecteze toate bâlbele care au dus și încă duc la ”frânarea” campaniei de vaccinare, să comunice mai bine, să explice prin intermediul specialiștilor și pe înțelesul tuturor beneficiile vaccinării, guvernanții nu fac decât să adopte tactica șantajului, care face mai mult rău decât bine. ”Avem exemplul județului Suceava care cu toate că este pe ultimul loc pe țară la procentul de vaccinați, este unul dintre județele cu cea mai mică incidență a cazurilor noi. Această situație poate fi explicată prin faptul că mulți suceveni au trecut deja prin boală și au anticorpi. În acest context este potrivit să ne intrebăm de ce nu se acordă facilități de testare gratuită, cum fac multe alte state, astfel încât cetățenii să poată ști mult mai ușor dacă au trecut prin boală, sau dacă sunt infectați la un anumit moment? În funcție de rezultatele obținute unii dintre ei ar putea să nu mai fie afectați de unele restricții, sau alții ar putea primi un imbold pentru a se vaccina. Ambele măsuri, atât vaccinarea, cât și testarea extinsă, gratuită ar contribui cu succes la combaterea acestei pandemii și ar face ca revenirea la normalitate să se facă într-un timp cât mai rezonabil pentru toată lumea”, a conchis Mirela Elena Adomnicăi.