Candidatul PSD la președinția Consiliului Județean, Mirela Elena Adomnicăi, crede că actualul șef al administrației județene, Gheorghe Flutur, contracandidatul său în această campanie electorală ar trebui să răspundă la o întrebare: ”De ce asfaltarea unor drumuri județene pentru care Guvernul PSD a asigurat finanțare încă din 2017 începe abia acum?”. Adomnicăi i-a aruncat mănușa lui Flutur în cadrul unei conferințe de presă. ”În ceea ce privește lucrările care sunt în curs de desfășurare în județ și care la fel le urmăresc în spațiul public din presă am văzut că avem drumuri județene care au intrat în modernizare acum și sunt îngrijorată. Sunt îngrijorată pentru că evenimentul de presă este recepția unor drumuri naționale care sunt deja date în trafic în schimb drumurile județene cu cele două surse de finanțare europene pe baza unor documentații lăsate la cheie în 2016 de abia acum se asfaltează în anul 2020, drumuri județene finanțate din fonduri guvernamentale care au fost alocate încă din anul 2017 de abia acum se asfaltează în anul 2020. Cred că aceasta este întrebarea la care ar trebui să răspundă conducerea Consiliului Județean în persoana domnului președinte Flutur: cum este posibil ca pe o finanțare asigurată de către guvernul PSD încă din 2017 asfaltarea drumurilor județene să înceapă abia acum în 2020 când lucrările trebuiau să fie gata?”, a spus Adomnicăi.

