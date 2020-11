Fostul prefect de Suceava, Mirela Adomnicăi, este de părere că măsura Guvernului privind suspendarea activității piețelor care funcționează în spații închise este exagerată. De asemenea, ea crede că decizia trebuia lăsată la latitudinea autorităților locale. Prezentă în studioul Radio Top, Mirela Adomnicăi a declarat: „Măsura închiderii piețelor este exagerată. Din ceea ce am citit, hotărârea a venit și cu o marjă de flexibilitate pentru fiecare administrație publică locală, care ar fi trebuit să decidă formula cea mai bună, cu specific local, pentru a muta activitatea. Dar, efectiv, să-i iei pe toți, ca pe un calapod, din piața închisă, pentru a-i muta pe trotuar, nu este în regulă. Fiecare unitate administrativ teritorială trebuia să aibă posibilitatea să adapteze transpunerea deciziei la specificul local”. Fostul prefect de Suceava a adăugat: „Măsura de închidere a piețelor agroalimentare a fost ca o picătură care a umplut paharul, pentru că în spațiul public am văzut o revoltă. O revoltă nu împotriva măsurilor pe care ni le dorim a fi luate ca să ne simțim în siguranță pentru a traversa și acest val doi al pandemiei, ci a măsurii luate discreționar și neargumentat. Revolta am văzut-o dusă și în zona în care supermarket-urile, cu produsele de import, sunt lăsate să funcționeze”.