Fostul prefect de Suceava, Mirela Adomnicăi, a declarat că nu o miră, ci o nemulțumește faptul că pe șoseaua de centură a Sucevei au apărut gropi. Se întâmplă pe tronsonul spre Fălticeni, inaugurat pe 27 septembrie 2019, când domnia sa era prefect. Mirela Adomnicăi a afirmat: „Sunt nemulțumită, pentru că n-a trecut decât un an de zile de când a fost dată în folosință această variantă ocolitoare a Sucevei. Lucrările au fost finalizate la termen, în termenul contractului. Lucrarea nu a fost recepționată, fiindcă acolo este un termen de 7 ani de garanție, termen care curge de la recepție. Recepția finală nu e făcută, ceea ce înseamnă că orice deteriorare a șoselei va fi suportată de către constructor, pe banii lui. De altfel, noi circulăm pe banii lui, de un an de zile.” Fostul prefect a adăugat: „Pe de altă parte, nu este de acceptat ca după un an de când circulăm pe varianta ocolitoare, cu recepție, fără recepție, să apară asemenea probleme.” Gropile din asfaltul turnat pe șoseaua de centură a Sucevei au început să fie astupate.