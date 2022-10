PSD susține majorarea punctului de pensie și a pensiei minime cu cel puțin 10%, într-o singură tranșă, de la 1 ianuarie 2023, a anunțat deputatul PSD de Suceava, Mirela Elena Adomnicăi.

”Aceasta este decizia politică. Nu se merge pe scenariul cu două tranșe, apărut în presă. Pensionarii să fie liniștiți, pensia va crește de la 1 Ianuarie, cu cel puțin 10% . PSD susține majorarea pensiilor cu cel puțin 10% de la 1 ianuarie 2023 și pentru viitor consideră că e necesar ca măsurile guvernului să se concentreze pe protejarea pensionarilor cu venituri mici În scurt timp, proiectul de buget va fi prezentat în Coaliție, iar decizia va fi clară pentru oricine”, a spus Adomnicăi.

Aceasta a explicat că propunerea PSD, prezentată la finalul lunii august, ca punctul de pensie și pensia minimă să fie majorate cu cel puțin 10% de la 1 ianuarie 2023 a fost fundamentată pe o analiză economică serioasă, din care reiese în mod clar că o astfel de măsură este sustenabilă pentru anul 2023.

”Majorarea pensiilor cu cel puțin 10% de la 1 ianuarie 2023 nu este doar posibilă, ci și absolut necesară, în special pentru protejarea pensionarilor cu venituri mici a căror putere de cumpărare a fost serios afectată de inflația globală și de criza energetică ce se manifestă la nivel european”, a conchis parlamentarul social democrat.