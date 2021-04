Deputatul PSD de Suceava, Mirela Adomnicăi, este de părere că nu se întrezărește o reabilitare a Sucevei la un an după ce județul a fost foarte des invocat de presa națională ca fiind zona unde a izbucnit pandemia de coronavirus. Asta, chiar dacă la ora actuală, aici se înregistrează cea mai scăzută rată de infectare din România. Totodată, parlamentara consideră că județul nostru a ieșit „șifonat” fiindcă nu a avut cine să-l apere. Prezentă în studioul Radio Top, Mirela Adomnicăi a declarat: „Anul trecut, cînd a sărit toată lumea pe noi, nu a avut cine să ne apere. Eu nu l-am văzut pe prefect, iar președintele Consiliului Județean Gheorghe Flutur era pe undeva prin spital. Am fost ciuca bătăii atunci. N-am avut nici un reprezentant local sau la nivel național care să ne susțină cauza și să arate că lucrurile nu stau chiar așa cum s-au prezentat. Ceea ce s-a confirmat, într-adevăr, în timp. Dar, o reabilitare pentru ceea ce am trăit nu se întrezărește, nici măcar diploma care să revină la Spitalul Județean (n.r. Ordinul „Meritul sanitar” în grad de Cavaler retras de președintele Klaus Iohannis din pricina gravelor deficiențe în modul în care a fost gestionată criza COVID-19)”.

Deputatul PSD a completat: „Ce interese susțin cei care guvernează acum? Că ale românilor nu mi se pare că sînt susținute… Nici zona HoReCa, nici zona de agricultură, nici altele…” Parlamentara crede că principala soluție pentru a reveni la normalitate este o campanie serioasă de vaccinare și a adăugat: „Pentru a avea succes, această campanie trebuie susținută de încrederea fiecărui român care se duce să se vaccineze”. Mirela Adomnicăi a mai spus: „La modul cum gestionează Ministerul Sănătății problema vaccinării mi-e teamă că va fi compromisă și bruma de încredere existentă în actuala campanie de vaccinare anti-COVID”.