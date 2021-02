Interpretul lui „Vlad”, din serialul cu același nume, Adrian Nartea (39 de ani), are mare succes în Bulgaria, acolo unde producția în care joacă este difuzată și are mare succes. L-am întâlnit pe Adi la evenimentul de lansare al emisiunii „Imperiul Leilor”, acolo unde a fost maestru de ceremonii și unde am aflat mai multe detalii despre cariera lui, dar și de viața particulară, căci în curând va deveni tată pentru a două oară, scrie click.ro.

Click!: Ce mai faci, Adi Nartea? Nu ne-am văzut de astă-vară, de la lansarea cărții lui Jesus del Cerro, regizorul „Vlad”.

Adrian Nartea: Am venit pe aici, să zicem că ajut noile proiecte, dacă pot, în așteptarea filmărilor de la „Vlad”. Ajut emisiunea „Imperiul leilor”. Nu am voie să povestesc dar mă veți vedea la emisiune.

Am observat că acum faci ravagii în Bulgaria cu „Vlad”, alături de colegii tăi.

Chiar da. De când a început difuzarea acolo au reușit bulgarii să mă contacteze în toate felurile. Zilnic am mesaje de la bulgari și de la bulgăroaice. Am făcut și interviuri via zoom cu BTV-ul. Este hit. Mi-au spus că ratingul serialului în Bulgaria este mai mare ca orice emisiune făcută la ei.

Citește INTERVIUL complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/interviu-adrian-nartea-primesc-zilnic-mesaje-de-la-bulgaroaice-cum-ajuns-actorul