Primarul din Siret, Adrian Popoiu, a criticat haosul legislativ în stabilirea salariilor, precizând că potrivit noilor prevederi legale angajaților Spitalului de Psihiatrie Cronici din acest oraș li s-au redus substanțial veniturile. Adrian Popoiu a arătat că Spitalul de Psihiatrie Cronici din Siret este al doilea ca mărime din Moldova, cu 210 de paturi și 168 de angajați. Popoiu a subliniat faptul că având o activitate cu grad foarte mare de risc, psihiatria are sporuri mari, însă unele modificări legislative în domeniul salarizării în sănătate au consecințe nefaste asupra salariaților spitalului. Primarul din Siret a explicat că doar din sporuri se pierd, în medie, mai mult de 1.000 lei „în mână”. Adrian Popoiu a spus că aceste diminuări se împart în două categorii distincte, în cazul angajaților Spitalului de Psihiatrie Cronici din Siret. El a arătat că 115 de angajați au pierdut între 300 și 800 lei la salariul net, aici fiind vorba de infirmieri, personalul care efectuează curățenia, șoferi, personalul TESA, asistentul social, bucătari, farmacistul, etc. De asemenea, Adrian Popoiu a spus că ceilalți 53 de angajați medici și asistenți medicali, au pierdut din sporuri între 1.500 și 2.500 lei net, dar au câștigat efectiv la salariu, din cauza creșterilor salariale din luna martie, care au fost de aproximativ 30%.

„Deci cu o mână s-a dat, cu cealaltă s-a luat. Aceste anomalii legislative și consecințele acestora au fost transmise doamnei deputat PNL Angelica Fădor pentru o interpelare în Parlamentul României.

Am discutat pe aceasta tema și cu președintele PNL , domnul Ludovic Orban, în vederea identificării unor soluții, urmând ca astăzi să fie formulată o poziție și o propunere în acest sens.

Concluzionez, spunând ca actuala guvernare PSD dă, din nou, dovada incompetenței sale”, a declarat Adrian Popoiu.