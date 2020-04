Fostul arbitru internațional, omul de afaceri Adrian Porumboiu, a făcut pentru portalul www.telekomsport.ro o serie de aprecieri legate de situația Spitalului Județean de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava grav lovit de infectările cu COVID-19.

”Ştiu exact ce se întâmplă acolo la Suceava, mai ales că în două situaţii am fost pacient la spitalul de acolo. Vă spun cu toată certitudinea că e unul dintre cele mai moderne spitale din România. Este un paradox cum s-a ajuns într-un spital cu dotări de ultimă generaţie pentru toate cabinetele medicale care pot exista într-un spital de asemenea anvergură o asemenea nenorocire. Au intrat foarte mulţi pocăiţi care n-au respectat nimic, s-au întrunit, s-au întrunit până au doborât un sistem medical adevărat. Aici, la Vaslui, nu sunt mari probleme, cu siguranţă vor începe când vor ieşi cei care au venit din Italia, Spania, Germania, pe unde stau ascunşi, nu ştiu, ar trebui luaţi în evidenţă, inclusiv comunele, unde nu ştiu în ce evidenţă sunt. Nora mea este medic şi e în linia întâi aici la Spitalul din Vaslui, automat am emoţii, am nepoţel, nu putem să spunem că trăim aşa undeva şi nu ne interesează ce se întâmplă în jurul nostru, iar când e vorba de cineva din familie, lucrurile devin complicate. Iar la Suceava totul a pornit de la nişte adunări ale baptiştilor, apoi, de acolo, s-a împânzit prin spital, ca Vodă prin lobodă. Nu au avut echipamentele şi s-au ales cu o adevărată dramă” , a declarat Adrian Porumboiu pentru www.telekomsport.ro.