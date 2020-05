Adrian Titieni (56 de ani), artistul care-l interpretează impecabil pe Iordache, în serialul „Vlad”, a muncit şi în cele două luni de izolare, filmul realizat împreună cu Dan Chişu înregistrând un succes uriaş pe Internet. Adrian a povestit, cu sinceritate, despre viaţa de după divorţ, despre copiii lui, dar şi despre serialul de la PRO TV, aşteptat cu nerăbdare de milioane de fani.

Click!: Sunteţi un actor cu multe proiecte în cinematografie, televiziune şi în teatru. Cum se simte un om activ, forţat să îşi ia liber?

Adrian Titieni: Nu a fost chiar liber, pentru că şi în această perioadă am lucrat, am făcut un film online împreună cu Dan Chişu. Dar recluziunea obligatorie a creat câteva lucruri bune şi m-a pus în ipostaza de a descoperi lucruri noi despre mine. Inactiv, dar în acelaşi timp am reuşit să lucrez, iar lucrurile pe care le-am descoperit ar putea fi puse în pagină cam aşa: mi-am dat seama că iau greu decizii. Spun asta pentru că am hotărât să pun ordine în lucruri, documente, în tot felul de spaţii unde nu am ajuns decât rar şi mi-am dat seama cât de greu e să decid ce păstrez şi la ce renunţ. Mi-am dat seama că mi-e greu să fiu organizat, ştiind că asta ar trebui să fie preocuparea prioritară, dar în acelaşi timp am avut timp sa mă gândesc la lucruri importante ale vieţii şi să separ ceea ce e valoros şi important în viaţa mea faţă de ceea ce e mai puţin valoros.

Ce loc ocupă dragostea în acest moment?

Discutând din perspectiva vârstei, încerc să cern sentimentul dragostei şi să îl duc la esenţă. Vreau să descopăr în mine filonul care poate gestiona dragostea pentru lume, viaţă, oameni. Cu alte cuvinte nu mă gândesc în acest moment la jumătatea care nu a fost să fie şi împart bucuria dragostei cu copiii, cu profesia şi cu lumea din jurul meu. Nu în ultimul rând am dragoste de viaţă.

