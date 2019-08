Povestea de amor dintre Adriana Irimescu, fostă Titieni, şi Alexandru Papadopol face victime colaterale. După ce Ioana Ginghină s-a arătat extrem de supărată văzându-şi fostul soţ în mari tandreţuri cu o colegă de breaslă, iată că Adrian Titieni este cel mai afectat din acest patrulater amoros. ”Sunt distrus, îmi pare rău pentru copii”, s-ar fi plâns acesta unor prieteni, potrivit click.ro.

După 20 de ani de căsnicie, Adriana şi Adrian Titieni au divorţat anul trecut. Ea a revenit la numele de Irimescu, iar evenimentul s-a desfăşurat într-un mod extrem de discret, tocmai pentru că Titieni şi-a dorit să nu fie afectaţi copiii lor, Ariadna (19 ani) şi Marc (20 de ani), conform sursei citate.

