Adrian Țuțu, primul câștigător al show-ului „Românii au talent”, în 2011, nu s-a lăsat de muzică și revine în atenția fanilor cu o nouă piesă și cu un nou videoclip. Melodia se numește „Merg pe mare”, iar solistul a povestit cum au decurs filmările acestui proiect, notează click.ro.

„În ultimii ani am tot lucrat la visul meu, să pot ajunge independent. Mi-am dorit un studio profesional, unde să îmi pot face muzica exact așa cum vreau eu și, cu ajutorul lui Dumnezeu, astăzi am tot ce mi-am dorit. Nu m-am oprit la studio, pentru că am vrut să fiu independent cu totul și am reușit să îmi iau și aparatura necesară pentru realizarea clipurilor și pozelor, pentru a avea un pachet complet. Au fost multe care m-au tras în jos, dar nu m-am oprit. Când mulți au crezut că nu mai pot face nimic, eu am investit în mine, pentru a mă dezvoltă mental, și toată investiția asta începe să dea roade”, a mai povestit Adrian, potrivit sursei citate.

https://www.click.ro/vedete/romanesti/video-adrian-tutu-primul-castigator-de-la-romanii-au-talent-s-reinventat-astazi