Are 47 de ani, dar acum se simte cel mai bine în pielea ei. Adriana Bahmuțeanu a slăbit 20 de kg în decurs de 4 luni, cu 3 mese pe zi bazate pe legume și ovo-lactate, dar și cu un tratament injectabil. De la 86 de kilograme, a ajuns la 66 de kilograme, și o încap hainele din garderoba veche, notează click.ro.

Din cauza pandemiei, Adriana Bahmuțeanu a ajuns să aibă probleme cu greutatea, să se confrunte cu risc de obezitate, colesterolul mare, mobilitate zero. Până în iunie, când a decis să apeleze la un medic nutriționist care să o ajute. „M-am îngrășat foarte tare. A fost nebunia cu drojdia și am făcut pâine de casă. Am stat în telemuncă și am mâncat, am gătit din toate bucătăriile lumii. Supă de creveți, mâncare thailandeză, pui cu curry, tot felul de nebunii, inclusiv deserturi. Ce poți să faci în casă, mâncam, lucram și stăteam. Nu mai aveam cu ce să mă îmbrac, nu mă mai încăpea nimic. Eu m-am îngrășat brusc, nu mai puteam să mă mișc, nu mai aveam mobilitatea de dinainte, dar analizele ok, cu excepția colesterolului. Am ajuns la Simona, care mi-a dat tratament și regim. Eu am fost ambițioasă, nu am mai suportat să văd că nu mă mai încape nimic. M-am pus pe slăbit și am 68 de kilograme. În dimineața asta m-am urcat pe cântar.”, a spus Adriana Bahmuțeanu, pentru Click!

