Povestea de dragoste dintre Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană a ținut vreme de ani de zile ocupate primele pagini ale ziarelor. Nenumărate despărțiri și împăcări se iveau mereu, până când ultimul divorț a fost și cel definitiv, notează click.ro.

Recent, Adriana Bahmuțeanu a fost prezentă în podcastul moderat de Mara Bănică și a făcut mai multe destăinuiri referitoare la fostul mariaj.

„Adriana Bahmuțeanu: A fost iubirea de la vremea respectivă. Așa am simțit atunci. M-am căsătorit din dragoste. Practic, așa cum m-am căsătorit, așa am părăsit și căsnicia. Nu am stat niciodată să ne certăm pe partaje, pe lucruri materiale – nu. Toată lumea s-a întrebat de ce: pentru că nu m-a interesat.

Mara Bănică: Dar de ce vă certați?

Adriana Bahmuțeanu: Pentru că aveam opinii diferite și pentru că nu am știut să comunicăm aceste opinii într-un mod asertiv, frumos.

Și până la urmă, pentru că aveam alte principii de viață, de fapt, a fost mai bine să ne separăm. Adică eu nu regret absolut nimic. Eu am fost cea care am rupt relația, căsnicia s-a desfăcut din vina soțului, și n-am regretat nicio secundă că am făcut pasul ăsta, te rog să mă crezi.

Dincontră, dacă ar fi să dau filmul înapoi și să mă văd pe mine acum zece ani, eu zic că sunt mai bine acum. Arăt mai bine, mă simt mai bine (…)”, a declarat Adriana Bahmuțeanu, conform sursei citate.

Sursa foto: Facebook

