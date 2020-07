După 5 divorţuri şi o viaţă agitată alături de omul de afaceri Silviu Prigoană, Adriana Bahmuţeanu (46 de ani) şi-a găsit liniştea şi fericirea în braţele artistului grec, Nikolaos Papadopoulos (43 de ani). De cât timp sunt împreună, cum îşi descrie iubitul şi dacă se va căsători din nou sau nu, Bahmu a dat cărţile pe faţă, exclusiv pentru Click!

Click! Cum ai descrie relaţia cu iubitul tău, Nikos Papadopoulos?

Adriana Bahmuţeanu: Avem o relaţie bună, consolidată, a trecut perioada aia de fluturaşi în stomac, de îndrăgosteală, suntem practic doi prieteni foarte buni, doi parteneri de viaţă, ne respectăm, ne iubim şi ştim foarte bine ce vrem unul de la altul, ce vrem de la relaţie şi cum ne dorim să ne trăim viaţa, deci practic noi suntem într-un parteneriat domestic foarte, foarte liniştit.

Este Nikos ce trebuie pentru tine? Eşti îndrăgostită, liniştită, fericită acum?

Noi suntem două persoane mature, pe picioarele lor, doi oameni capabili să se descurce în viaţă, ne-am descurcat întotdeauna, avem încredere în puterile noastre şi în primul rând în relaţia noastră care este una de prietenie, de amiciţie, de comunicare foarte bună, nu am ezitat niciodată să îi spun cum mă simt sau el să îmi spună cum se simte, în plus, ce mi-a plăcut la el foarte mult este faptul că îmi face complimente foarte des, adică şi când vorbim la telefon pe cameră, pentru că mă sună video, îmi spune cât sunt de frumoasă, chiar dacă abia m-am trezit dimineaţa din pat sau chiar dacă sunt ciufulită sau în pijamale, sau la bucătărie.

Şi eu îi spun lui la fel! Şi am constatat de fapt, viaţa mi-a demonstrat că în momentele cheie a fost lângă mine trup şi suflet. Anul trecut a trebuit să fac o operaţie şi a durat 6 ore, la Sanador. Iniţial trebuia să dureze două ore şi jumătate însă s-a prelungit pentru că au fost nişte complicaţii. Vreau să spun că Nikos a făcut potecă în acest spital, îl cunosc de la manager până la femeia de serviciu. Toată lumea m-a întrebat cine este grecul nebun care mai avea puţin şi intra în sala de operaţie.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/romanesti/romanesti/fost-langa-mine-trup-si-suflet-momente-cheie