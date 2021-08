Ai idei de film dar nu ai resursele necesare să le aduci la viață? Perfect! Super, festivalul de artă făcută de adolescenți, așteaptă pitch-ul tău.

Pitch = prezentare succintă și convingătoare în fața unor posibili investitori sau colaboratori, sau altfel spus…

Tu ne faci să credem în ideea ta, noi o finanțăm!

Mai mult, ideile câștigătoare vor fi proiectate la ediția 10 „Super”!

Anul acesta Super Pitch se va desfășura exclusiv online. Așadar, alege-ți setup-ul perfect, fă-te comod și te așteptăm pe Zoom pentru un atelier de educație financiară, unul de producție de film, ședințe 1:1 cu un mentor la pitch-uri și, în final, pentru prezentarea ideilor în fața unui juriu alcătuit dintr-un reprezentant Raiffeisen Bank, un producător de film și un reprezentant „Super”.

Oportunitatea este dedicată liceenilor, cu vârste cuprinse între 14 și 19 ani.

Înscrie-te până pe 15 august completând acest formular. Tot aici poți consulta și regulamentul pitch-ului.

Super este un festival de artă făcută de adolescenți, care a ajuns la a 9-a ediție. Anul acesta am pregătit pentru tine ateliere, proiecții de film, o lectură de poezie, o expoziție, un spectacol de teatru și concerte, toate în perioada 30 august – 5 septembrie.

