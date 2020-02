În comuna suceveană Cornu Luncii va funcționa în viitorul foarte apropiat un Aerodrom și un Aeroclub. Anunțul a fost făcut de primarul Gheorghe Fron care a dezvăluit faptul că se lucrează deja la nivelarea terenului. Aerodromul va fi amenajat pe partea dreaptă a râului Moldova spre Mălini și va avea 100 de metri lățime și 1.300 de metri lungime. Fron a declarat că ideea amenajării aerodromulul a pornit de la necesitatea dezvoltării turismului în zonă. Mai mult, a spus primarul, mulți oameni chiar și din Cornu Luncii au început să-și cumpere avioane pentru că e mai ușor și economic să se deplaseze aerian. ”Noi vrem să dezvoltăm turismul în zonă și aci vorbesc nu numai de Cornu Luncii ci de și Gura Humorului, Mălini, Slatina. Ne gândim că ar prinde bine aici agroturismul iar Festivalul Produselor Tradiționale ar fi un punct de atracție extraordinar. Sunt foarte mulți oameni care au bani și pentru care timpul este extrem de prețios. Nu vă spun câți de aici își cumpără avioane. În plus sunt cei plecați la muncă afară care pot să vină acasă direct. Aici vor putea ateriza oricând avioane mici de 2,4, 6 locuri. Lucrăm la acest proiect de ceva timp, avem făcută ridicarea topo iar acum nivelăm terenul”, a explicat Fron. El a precizat că un ajutor important pentru realizarea Aerodromului dar și al Aeroclubului l-a primit de la părintele pompier Gabriel Florea, fost parașutist, de la lt.col Cezar Cocoș, comandantul Batalionului 495 Parașutiști de la Clinceni, de loc din Fălticeni și de la maiorul Claudiu Grandel, de loc din satul Dumbrava-Cornu Luncii ambii cetățeni de onoare ai comunei Cornu Luncii. ”Avem sprijin logistic de nădejde de la astfel de oameni”, a mai spus primarul Gheorghe Fron.

