Aeroportul ”Ștefan cel Mare” din Suceava aflat în subordinea Consiliului Județean a depășit 350.000 pasageri în acest an, confirmându-se astfel estimările prezentate pe parcursul anului. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur. El a arătat că pasagerul 350.000 a fost înregistrat în după-amiaza zilei de, joi, 27 decembrie, la zborul de Milano/Bergamo. Pe Aeroportul din Salcea, numărul călătorilor a crescut cu 33% față de 2017 și de șase ori față de 2016.

La ora actuală, de la Suceava sînt efectuate zboruri către 4 destinații externe: Londra, Milano, Bologna și Roma și o destinație internă, respectiv, București. Vara au mai fost operate zboruri spre trei destinații externe, două din Turcia și una din Grecia. De curînd, președintele Flutur a anunțat că din martie 2019 de pe Aeroportul din Salcea vor fi introduse noi zboruri către capitale europene, fără a preciza companiile care le vor opera și nici rutele.