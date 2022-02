În prima lună a acestui an, Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava a fost tranzitat de 31.731 de pasageri, cu 348,49% mai mulți decât în ianuarie 2021, când s-au consemnat 7.075. Vicepreședintele Consiliului Județean Cristinel Crețu a declarat că numărul călătorilor procesați luna trecută plasează aeroportul de la Salcea pe locul V la nivel național, după aeroporturile Otopeni, Cluj, Iași și Timișoara. El a menționat că, în total, în 2021, Aeroportul Suceava a înregistrat 346.210 pasageri, cu 83% în plus față de 2020 și cu 19% în minus față de 2019. Totodată, Cristinel Crețu a spus că din bugetul pe 2022 Consiliul Județean va aloca sume consistente aeroportului pentru diverse proiecte, cum ar fi cele vizând finalizarea terminalului II de pasageri, extinderea parcării, înființarea unui nou drum între cartierul Burdujeni și obiectivul de la Salcea pentru fluidizarea traficului și cumpărarea de echipamente de securitate. Sunt prevăzute fonduri și pentru elaborarea documentației necesare construirii unui terminal cargo.

