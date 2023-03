Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava a transmis un comunicat oficial după incidentul de astăzi de pe platforma de îmbarcare/debarcare în care au fost implicate două aeronave. „Astăzi, 14 Martie 2023, a avut loc un incident de aviație pe platforma de îmbarcare/debarcare a Aeroportului „Ștefan cel Mare-Suceava”. Incidentul a constat in atingerea usoară a două aeronave ale companiei Wizz Air. Pasagerii care urmau să zboare spre Dortmund au fost debarcați în siguranță, înregistrându-se doar pagube materiale”, se arată în comunicat. De asemenea, directorul aeroportului, Ioan Măriuța a spus că urmează să fie demarată o anchetă în urma căreia se va stabili care a fost cauza acestui incident.

