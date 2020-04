Consiliul Județean Suceava alocă Aeroportului Internațional ”Ștefan cel Mare”, regie aflată în subordinea sa, sumele de bani necesare din bugetul propriu pentru activitățile indispensabile operării zborurilor care intră sub incidența prevederilor art.8 din Ordonanța militară nr.6 din 30 martie privind instituirea măsurii de carantinare asupra municipiului Suceava și a unor comune din zona limitrofă, respectiv operarea zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă și corespondență, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, precum și aterizărilor tehnice necomerciale. Potrivit calculelor conducerii aeroportului necesarul lunar este de 347.000 de lei, bani care ar urma să fie alocați pe durata stării de carantină. Un proiect de hotărâre în acest sens inițiat de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, va fi supus aprobării deliberativului județean în ședința on-line de joi, 30 aprilie.

”Având în vedere circumstanțele excepționale create de pandemia de COVID-19, printr-o serie de ordonanțe militare adoptate de la începutul stării de urgență au fost suspendate zborurile din/spre Italia, Germania și Anglia, veniturile proprii ale regiei fiind grav afectate. Datorită acestui fapt, ne-am adresat Consiliului Concurenței pentru identificarea unei soluții de sprijinire a activității R.A. Aeroportul ”Ștefan cel Mare” Suceava, în acest sens urmând a fi întreprinse demersuri pentru elaborarea unei scheme de ajutor de stat la nivel național, care să fie supusă procedurii de notificare la Comisia Europeană.

În același timp, având în vedere instituirea măsurii de carantinare asupra municipiului Suceava și a zonei limitrofe, prin Ordonanta Militară nr. 6 din 30 martie, pentru a putea asigura desfășurarea în bune condiții a activităților impuse prin ordonanța militară, în acord cu comunicarea transmisă de Consiliul Concurenței prin adresa nr.4523/02.04.2020, Consiliul Județean Suceava poate asigura, pe perioada stării de carantină, finanțarea aeroportului Suceava pentru activitățile menționate la art.8 din ordonanță, respectiv operarea zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfa și corespondență, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, precum și aterizărilor tehnice necomerciale.

În acest sens, R.A. Aeroportul ”Ștefan eel Mare” Suceava ne-a transmis, prin adresa nr. 1861/03.04.2020, o estimare a costurilor lunare necesare pentru a asigura realizarea sarcinilor impuse prin Ordonanta Militară nr.6/2020 pe durata stării de carantină, costuri ce însumează aproximativ 347.000 lei lunar, precum și măsurile întreprinse pentru limitarea cheltuielilor doar la activitatile indispensabile realizării sarcinilor respective”, a explicat Flutur.

De menționat că pierderile Aeroportului Suceava datorate crizei COVID-19 sunt estimate de conducere la aproximativ 6 milioane de lei. Pentru diminuarea cheltuielilor conducerea aeroportului a trimis în șomaj tehnic 16 angajați din cei 51 și a suspendat contractul cu paza care se realizează acum în regie proprie.