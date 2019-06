Aeroportul Internațional ”Ștefan cel Mare” se pregătește de o nouă premieră și anume inaugurarea cursei Suceava-Memmingen (Germania). Evenimentul va avea loc luni, 17 iunie. Noua destinație va fi operată de Wizz Air. Cursa Suceava-Memmingen va avea trei frecvențe pe săptămână luni, miercuri și vineri. La bordul cursei inaugurale care va ateriza pe Aeroportul Suceava luni, 17 iunie, la ora 13.30 se află și o delegație a regiunii Schwaben în frunte cu fostul președinte al regiunii Jurgen Reichert cel care împreună cu omologul său de la Suceava, Gheorghe Flutur, au pus bazele acestei noi destinații.

