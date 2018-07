Din ce in ce mai multe afaceri iau nastere zilnic in Romania si in intreaga lume. Insa unele sunt mai putin dezvoltate sau cu un succes mai mic, iar altele devin imperii adevarate peste noapte. Asa este si afacerea de care discutam astazi.

O afacere care in ultimii ani a acaparat sute sau mii de persoane care au inceput sa investeasca in asta. Este o afacere pornita cu cateva click-uri, care, conform specialistilor, are o marja de profit de minim 20 – 30% inca din primul an.

Asa ceva suna destul de tentant, nu? Asta mai ales in cazul in care aceiasi specialisti declara faptul ca o investitie maxima de 5000 – 10000 de euro iti pot pune aceasta afacere pe picioare.

Despre ce tip de afacere este vorba?

Este vorba despre o afacere online, prin intermediul magazinului Amazon din SUA. Ceea ce fac acesti traineri este sa te invete cum sa vinzi produse pe Amazon, acestea fiind cumparate de oriunde din lume, transmise direct catre Amazon, pentru ca ei sa se ocupe de intreaga logistica.

Este o afacere profitabila, care raporteaza castiguri de mii de euro anual sau chiar milioane in cele mai bune cazuri. Conform declaratiilor celor care deja au vandut pe Amazon, peste 70% dintre vanzatorii Amazon sunt persoane fizice, iar din acestia jumatate castiga pana la 100.000 de euro anual sau chiar mai mult. Insa exista si o clasa de elita intre vanzatori, care au raportat vanzari de peste 1 milion de dolari pe an.

Amazon este cea mai sigura metoda de a ajunge la independenta financiara

O afacere pe Amazon este la momentul actual extrem de sigura, spun specialistii, deoarece Amazon a raportat anual cresteri semnificative in vanzari, facand loc din ce in ce mai des produselor noi si oamenilor care vor sa vanda pe site. Mai mult, nu exista niciun moment mai sigur decat acum sa deschizi o astfel de afacere, deoarece Amazon previzioneaza o crestere de peste 20 miliarde de dolari pentru anul viitor.

Iar o astfel de afacere este calea cea mai usoara sa iti castigi libertatea financiara. In mai putin de un an poti vinde produse de peste 100.000 de dolari, ceea ce ar insemna venituri de peste 10.000 de dolari pe luna.

Cu ajutor din partea specialistilor si cu suport din partea unei intregi comunitati care face deja acest lucru, poti si tu sa iti dezvolti una dintre cele mai profitabile afaceri din Romania la momentul actual.

Sursa:amzacademy.ro/