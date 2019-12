Daca ai crescut in anii ‘90, atunci sunt sanse mari sa fi auzit despre Mary-Kate si Ashley Olsen. Dar te-ai intrebat vreodata ce s-a intamplat cu ele dupa toti acesti ani? Superstarurile gemene si-au canalizat copilaria spre succesul in industriei modei. Descopera mai jos modul in care celebrele gemene Olsen si-au construit imperiul modei de-a lungul timpului.

Colectiile de moda ale gemenelor Olsen

Dupa o cariera de actorie incredibil de reusita, Mary-Kate si Ashley Olsen au decis sa se extinda intr-un nou domeniu. Acestea au stiut dintotdeauna ca le place moda si au vrut de data aceasta sa o ia in serios, mai ales ca stiau faptul ca numele lor deja celebru le-ar ajuta sa realizeze acest lucru. In anul 1999 gemenele s-au asociat cu Walmart pentru a crea o linie de moda pentru fete. Au vazut rezultate pozitive si au decis sa continue proiectarea colectiilor si sa se promoveze puternic si in mediul online dupa cativa ani de la lansare.

Gemenele Olsen au continuat sa lanseze inca doua colectii de moda pentru femei de succes: The Row in 2006 si apoi Elizabeth si James in anul urmator. Row ofera piese de baza luxoase, realizate din cele mai bune materiale – este o abordare simpla si minimalista. Pe de alta parte, brandul Elizabeth si James imbratiseaza expresia de sine; femeile isi pot perfectiona stilul unic cu haine si accesorii contemporane.

Astazi, Mary-Kate si Ashley inca mai lucreaza exclusiv la aceste doua marci, ambele inca pastrandu-si propriile produse in intreaga industrie a modei. Atat Row, cat si Elizabeth si James continua sa lanseze noi colectii – cea mai recenta a fost lansata in 2018.

Abordarea si inspiratia lor de afacere

Care a fost motivul principal din spatele succesului lor raspandit? Mary-Kate si Ashley sunt partenerii de afaceri ideali, cele doua au o relatie foarte stransa de prietenie, dincolo de faptul ca sunt surori. Sunt dedicati complet viziunilor lor si atunci cand vine vorba de procesul de design, sunt perfectioniste, asigurandu-se ca fiecare colectie este impecabila inainte de a fi lansata. In plus, ocazional participa la evenimente si interviuri, insa doar atunci cand sunt ele pregatite.

Faimoasele Olsen ofera un adevarat impuls admirabil pentru femeile din intreaga lume care doresc sa isi indeplineasca propriile obiective in antreprenoriat.

Recunoastere marcii

Surorile Olsen au primit de-a lungul timpului o recunoastere coplesitoare pentru creativitatea si daruirea pe care o aduc acestor marci. Desi simtul modului lor s-a schimbat de-a lungul timpului, surorile au fost intotdeauna trendetters. In 2012 si 2015, Consiliul Designerilor de Moda din America le-au numit pe Mary-Kate si Ashley designerii anului de imbracaminte pentru femei. In plus, in 2014 si 2018, acelasi consiliu le-a acordat titlul de designeri de accesorii ale anului.

Au creat si o colectie de imbracaminte pentru barbati

Desi linia de imbracaminte a lui Mary-Kate si Ashley a avut intotdeauna vibratii de imbracaminte pentru barbati, in august 2018 au lansat o colectie de haine pentru barbati. Intr-un interviu cu revista WSJ., gemenele au dezvaluit ca noua linie va oferi piese din denim, tricoturi si costume, pretul variind de la 3.950 USD la 5.795 USD.