Auzim des povesti depre oameni care isi parasesc locuri de munca bine platite intr-o anumita companie pentru a-si deschide propriul business si a fi antreprenor. Afacerile online sunt primele pe lista celor care vor sa aiba un business pe cont propriu. Insa, planul de acasa nu se potriveste intotdeauna cu cel din targ. Iar cand alegi antreprenoriatul, alegi riscul.

Organizare, planificare si bani sunt principalele ingrediente de care ai nevoie pentru un start-up bun al unei afaceri online.

Pentru a conduce o firma ai nevoie de bani, pentru ca ea sa furnizeze suficiente fonduri pentru a investi. Insa, daca obiectivele cu privire la bani sunt depasite, orice aspect cu privire la bunul mers al afacerii poate trece pe plan secundar. Cu cat le acorzi banilor locul cuvenit, cu atat lacomia nu isi va face loc, iar afacerea va face pasi mici spre dezvoltare.

Ai un job bine platit, unde castigi anual un salariu de 5-6 cifre, dar totusi doresti sa ai afacerea ta proprie? Sa ai propriul tau business poate fi mai solicitant, iar riscurile la care te expui mari. Mai multe idei de afaceri profitabile gasesti in acest articol, dar mai jos vei vedea ce afaceri online sa eviti.

Iata cateva idei de afaceri online pe care sa nu le pui in aplicare niciodata:

Afacere online cu produse “minune” de slabit

Un site dedicat vanzarii de produse minune catre cei care vor sa slabeasca sau sa aiba un stil de viata sanatos. Ideea unei afaceri online cu produse minune pentru slabit nu este cea mai buna. Avand in vedere ca, atat farmaciile, cat si magazinele online sunt pline cu produse ori suplimente pentru slabit, o astfel de afacere este din start un esec. Astfel de produse sunt la indemana oricui, insa oamenii au devenit din ce in ce mai reticenti in a le cumpara, avand in vedere rezultatele inselatoare ale unora dintre ele. De aceea, indiferent de produsele minune pe care vrei sa le vinzi, renunta la idee inainte sa te ingropi in datorii.

Un site online pentru spovedanii sau yoga

Devotamentul pentru biserica sau pentru o anumita religie este uneori fara limite. Cu ajutorul Google si Facebook, acum crestinii au parte chiar de reuniuni informale si grupuri de rugaciune. Insa, sa dezvolti o aplicatie ce le ofera oamenilor posibilitatea sa se spovedeasca online este destul de riscant. Multi oameni aleg sa isi ascunda orientarile religioase si vor fi reticenti la astfel de practici. In plus, preotii sau pastorii cu care vei colabora vor trebui sa aiba conturi de Facebook, Twitter si un site propriu pentru a-si intari relatia cu credinciosii. Sa ofere transparenta maxima. De aceea, spatiile neconventionale pentru a dezbate in public probleme personale sau despre subiecte sensibile, precum credinta nu sunt cea mai buna idee de afacere online.

Afacere online cu servicii de curatenie

Afacerile online cu servicii de curatenie nu mai sunt atat de profitabile. Dupa o cercetarea serioasa de piata se poate observa ca sunt din ce in ce mai multe astfel de afaceri prezente pe piata. Concurenta in plina dezvoltare ar trebuie sa iti dea de gandit inainte de a porni la acest drum. Lipsa de personal calificat, care sa ramana fidel unui singur angajator este o alta problema de care te poti lovi in dezvoltarea unui astfel de business. In plus, exista riscul ca si clientii sa migreze la alta firma, sa nu ii poti pastra. Ignorand concurenta se ajunge la pierderea angajatilor, care pot percepe retragerea clientilor ca lipsa a increderii in succesul afacerii.

Magazin online cu articole de imbracaminte second-hand

Afacerile online cu articole de imbracaminte sunt infloritoare si este una dintre cele mai bune idei de afaceri pentru 2019. Insa, atat timp cat piata cu articole de imbracaminte noi pentru orice tip de buget abunda, magazinele cu articole second hand nu mai sunt o afacere chiar atat de profitabila. Asta si pentru ca, in cazul articolelor vechi de imbracaminte, in poze nu poti vedea starea acestora si eventualele defecte. Astfel, s-ar putea sa ai parte de multe retururi, asta in cazul in care vei gasi clienti care sa prefere haine second in locul unor produse noi, de brand, la preturi mici.

Totusi, majoritatea oamenilor mizeaza in prezent pe articole de imbracaminte de calitate, noi si eventual de brand. De aceea, o afacere online cu articole de imbracaminte second-hand este destinata esecului. Consulta piata inainte de a dezvolta o astfel de afacere.