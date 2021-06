Conform raportărilor financiare finale pentru anul trecut, cifra de afaceri înregistrată de JTI în 2020 pentru cele două entități cu care își desfășoară activitatea în România, JTI Trading și JTI Manufacturing, depășește 6,3 miliarde lei (1,3 miliarde euro), în creștere cu peste 16% față de 2019. 75% din cifra de afaceri, și anume 4,8 miliarde lei reprezintă sume virate la stat: accize, TVA și alte taxe și contribuții, în creștere cu circa 13% față de anul precedent.

Profitul celor două entități JTI în 2020 este de peste 731 milioane lei, în creștere cu 34% comparativ cu 2019.

„Într-un an de criză fără precedent, am demonstrat că facem parte dintr-o industrie rezilientă, pe care statul s-a putut baza. În 2020, vânzările legale au crescut pentru că piața neagră a scăzut la sub 10%, pentru prima dată în 15 ani, politica fiscală a fost predictibilă, iar cadrul de reglementare nu a suferit schimbări majore sau neașteptate. Pe durata pandemiei ne-am confruntat însă și cu dificultăți: protejarea oamenilor, închiderea unor magazine, restricțiile din HoReCa. Reamintesc că în 2020 s-a dezbătut în Parlament cea mai radicală inițiativă anti-tutun, care prevedea printre altele interzicerea expunerii produselor din tutun în magazine și interzicerea oricăror sponsorizări din partea companiilor de profil, inițiativă a cărei adoptare ar fi dus la expansiunea contrabandei și ar fi lovit și mai mult sectorul cultural, atât de grav afectat. Ne bucurăm că putem să ne desfășurăm activitatea sprijinind în continuare Vama Română și Poliția de Frontieră, precum și comunitatea în care muncim și trăim, prin programele sociale și culturale pe care le derulăm în România de mai bine de 20 de ani”, a declarat Evgeny Nikolsky, General Manager JTI România, Moldova și Bulgaria.

JTI este una dintre primele companii multinaționale stabilite local, încă din 1993 și a investit până acum în România peste 250 milioane de euro. Recent, compania a anunțat o investiție de 60 de milioane de euro în următorii trei ani pentru modernizarea capacităților de producție ale fabricii din București. În momentul de față, aproximativ 70% din producția JTI Manufacturing este exportată în circa 50 țări.

România este al treilea producător european de țigarete, după Germania și Polonia. Conform INS, în 2020 totalul exporturilor a fost de peste 1,3 miliarde euro, contribuția pozitivă a tutunului la balanța de plăți fiind de circa un miliard de euro.

Conform ultimei execuții bugetare anunțate, veniturile provenite din accizele pentru produsele din tutun au crescut în prima parte a anului cu peste 12,5% (de la an la an), ceea ce înseamnă că sectorul tutunului este unul dintre cei mai solizi contribuabili la bugetul statului.

JTI și-a început activitatea în România în 1993 (ca R.J. Reynolds), și a fost una dintre primele companii multinaționale care a investit pe plan local. JTI se implică activ în comunitate: compania este partener al Festivalului International de Teatru de la Sibiu, al TIFF, SoNoRo, al turneelor muzicale din orașele mici și sponsor oficial al Gigi Căciuleanu Romania Dance Company. JTI sprijină Grădina Japoneză din Herăstrău, Căsuța de Ceai din Muzeul Național de Artă și Centrul de Studii Româno-Japoneze din cadrul Universității Româno-Americane. „Întâlnirile JTI”, eveniment lansat în anul 2000, a devenit un brand cultural național. Compania susține, din anul 2000, Bursele JTI pentru Jurnaliști, fiind de asemenea partener al Burselor EuropaFM și Internship 2.0. Din 1998, se desfășoară programul Seniorii JTI, prin care 45 de vârstnici primesc zilnic alimente și medicamente, iar de-a lungul anilor compania a colaborat și colaborează cu Samusocial, Ateliere fără frontiere, ARC și alte organizații neguvernamentale, sprijinind proiecte de incluziune prin care sunt susținute persoane din categorii defavorizate în diverse zone ale țării.

JTI este unul dintre cei mai mari producători mondiali de produse din tutun și produse pentru vapat, cu operațiuni în peste 130 țări. Cu sediul la Geneva, Elveția, JTI are peste 44.000 de angajați, fiind membră a grupului Japan Tobacco. Pentru mai multe informații, vizitați www.jti.com.