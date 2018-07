Comparativ cu prima jumătate a anului trecut, nivelul creanțelor gestionate de Next CapitalFinance IFN SA prin operațiuni de factoring a crescut cu 41%. “În mare parte rezultatele s-au datorat aducerii de clienți noi, din sectoarele pe care le cunoaștem foarte bine, dar și cresterii rulajelor clienților existenți. La sfârșitul lunii iunie, portofoliula înregistratcu 15% mai multi clienți, evoluție care susține ambițiile noastre pentru restul anului. Astfel, ne-am propus capână la sfârșitului lui 2018 să atingem un obiectiv ambițios de creștere a creanțelor gestionate cu 50% și să fim astfel peste nivelul pieței”, declară Bogdan Roșu, managing director Next Capital.

Creșterea a fost înregistratăpe majoritateadomeniilor finanțate, însă sectorul FMCG, reprezentat de furnizorii marilor retaileri, dar si sectorul IT/BPO, au avut cel mai mare aport în rezultate. “Primim un număr din ce în ce mai mare de solicitări pentru serviicii de consultanță și chiar pentruservicii de colectare creanțe, fapt care confirmă opțiunea din ce în ce mai multor antreprenori de externalizare a acestor servicii către instituții de factoring, dar, în același timp, poate prevesti și o înrăutățire a riscului comercialdin piață. Debitorii care își înrăutățesc comportamentul de plată și ajung chiar la incapacitate de plată sau insolvență, nu sunt doar din sectorul firmelor mici, ci și din zona companiilor medii și mari, iar acest lucru face și mai dificilă previzionarea acestor situații. Semnalele pe care le vedem în piațăne confirmă poziționarea noastrăoportunăîn zona de prudență și ne readuce la principiile de bază ale evaluării riscului”, explică Bogdan Roșu.

În ceea ce privește categoriile de produse de factoring, principalul contributor la rezultatele Next Capital rămâne factoringul intern, însă și factoringul revers (Supply Chain Finance) are o evoluție pozitivă, chiar dacă este un produs relativ nou în portofoliu. Dealtfel, Next Capital este și singurul IFN din piață care oferă acest produs, asigurând-și astfel un avantaj competitiv, mai ales că produsul este configurat și oferit în aceleași condiții comerciale și operaționale cu cele din zona bancară.

Profilul de business al Next Capital nu esteunul legat de volum, specific altor tipuri de instituții financiare care oferă factoring, ci unul personalizat pe fiecare client în parte, care pune accentul pe calitatea serviciilor și pe experiența oferităclientului, iar acest lucru nu se poate asigura cand gestionezi volume foarte mari de clienți, întrucât acolo trebuie soluții standardizate. “Abordarea noastră calitativă ne obligă să menținem un echilibru între oportunitățile din piață, ritmul de creștere asumat și capacitatea noastră de a oferiservicii cu valoare adăugată mare clienților de factoring. Reușim să menținem acest echilibru mai puțin prin creșterea numerică a echipei și mai mult prin creșterea eficienței operationale cu ajutorul tehnologiei și unor noi sisteme pe care le avem în diferite faze de implementare. Noile procese interne optimizate ne permit să obținem un timp mediu de analiză per dosar de 7 zile, precum și un timp mediu de procesare a unei cereri de finanțare de 6 ore”, adaugă Bogdan Roșu.

Obiectiv consistent de creștere, dar cu mare atenție la echilibrul macro economic

Creșterea prognozată de Next Capital pentru acest an are la bază eforturile companiei în zona de noi clienți și noi servicii, dar și dezvoltarea cererii în piață. Pe de altă parte, oficialii companiei se raportează cu prudență la evoluțiile macro economice, care, spun ei, pot influența în orice moment obiectivele de business. “Sunt mulți factori din piață cum ar fi fiscalitatea, costul finanțării, inflația, ROBOR, devalorizarea RON, riscul comercial în special pe segmentul companiilor mici și medii (dar nu numai), care pot avea o influență directă în starea de sănătate și predictibilitate a mediului economic și, implicit, în planurile clienților și ale noastre de dezvoltare. Un mediu economic imprevizibil reduce, stopează sau chiar impiedică investițiile, iar acest lucru afectează major atât companiile românești, cât și creditorii, în cazul nostru. Incertitudinea îi oprește pe antreprenori să se dezvolte, să riște proiecte și idei noi, oprește practic progresul și ține pe toată lumea într-o expectativă nesănătoasă. În mod concret, de exemplu, o rată a inflației crescută este în dezavantajul companiilor românești care vând pe piața internă, întrucât le «mănâncă» din marjă, puterea de cumpărare la momentul încasării fiind mai mică decât la momentul prestării serviciilor și emiterii facturii. Aici nu există decât două soluții: fie acceptă diminuarea profitului (dar atunci de unde vor mai avea bani de investiții și dezvoltare?), fie transferă în prețul de vânzare această rată a inflației, iar atunci vor avea de suferit consumatorii finali”, mai explică Bogdan Roșu.

IFN Next Capital Finance SA, fondată în noiembrie 2006, face parte din grupul Next Capital, care oferă soluţii de creditare, gestiune creanţe siconsultanta, dar şi servicii de tip BPO (Business Process Outsourcing) prin compania OPTIMA SOLUTIONS & SERVICES. Grupul Next Capital care areacţionariat majoritar românesc si minoritar fondul de investiţii britanic North Bridge, a înregistrat în anul 2017 o creștere a cifrei de afaceri cu14%. Next Capital este membru fondator al Asociaţiei Române de Factoring (ARF), iar Bogdan Roşu este în prezent preşedinte al ARF.