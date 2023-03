River Development anunță închirierea unui spațiu de peste 1.000 mp clinicii medicale Affidea, la parterul clădirii de birouri Berlin din Sema Parc. Tranzacția a fost intermediată de Knight Frank România.

Affidea România, subsidiara locală a Grupului Affidea, lider european în servicii performante de diagnostic imagistic, ambulatoriu și tratament, a inaugurat Clinica Affidea Sema, în cadrul Sema Parc, la parterul Clădirii Berlin.

Berlin este una dintre noile clădiri de birouri de clasă A din Sema Parc certificate Breeam Excellent ”in use” și permite acomodarea unei clinici medicale specializate. Clădirea se află în zona vestică a proiectului de reconversie urbană Sema Parc, accesibilă cu ușurință din orice parte a orașului, greație conexiunii directe la infrastructura orașului și la toate mijloacele de transport in comun, inclusiv metrou, stația ”Petrache Poenaru” fiind de altfel în imediata apropiere. Disponibilitatea locurilor de parcare și accesibilitatea cu mașina personală în imediata apropiere a clădirii sunt alte două elemente importante pentru care pacienții și vizitatorii clinicii vor avea tot confortul necesar.

„Suntem încântați să încheiem această tranzacție cu o clinică medicală, lider în servicii de diagnostic imagistic de înaltă performanță. Comunității noastre de afaceri din Sema Parc i se adaugă serviciile medicate specializate, de înaltă clasă, asigurate de o clinică valoroasă.„ – a declarat Tina Vîrlan, Lease Manager River Development.

„Affidea Sema este cea mai nouă clinică din cele 46 pe care Affidea România le deține la nivel național, fiind dotată cu echipamente medicale ultraperformante în care componenta de inteligență artificială (AI) poziționează investigațiile imagistice la un nivel nemaiîntâlnit până în prezent. Așa cum i-am obișnuit pe pacienții noștri, și în această locație, oferim servicii medicale la standarde internaționale, accesibile oricărei categorii de public – atât decontate prin CAS, cât și în regim privat. Pacienții beneficiază de o gamă largă de consultații de specialitate, servicii de diagnostic imagistic ultraperformante, analize de laborator, precum și un centru modern de fizio și kinetoterapie,” a adăugat Răzvan Predica, Countries CEO România și Ungaria.

„Mă bucur că am putut contribui la strategia mixului de chiriași din Sema Parc și că parterul clădirii Berlin din proiect a bifat toate cerințele necesare din brief-ul inițial pentru spațiul pe care l-a căutat Affidea”, a spus Oliver Derksen, Associate Director | Office Division Knight Frank Romania

Despre River Development

River Development este un investitor și dezvoltator imobiliar cu capital românesc, cu activitate de peste 18 ani pe piața locală, susținut de o echipă de profesioniști cu o vastă experiență în planificarea, dezvoltarea și gestionarea proiectelor imobiliare de mare anvergură. River Development dezvoltă două dintre marile proiecte de reconversie urbană ale capitalei: Sema Parc – situat pe Splaiul Independentei – cca. 1.000.000 mp GBA și The Light – situat pe Bulevardul Iuliu Maniu, cca. 150.000 mp GBA. Ambele sunt situate în zona central-vestică a capitalei și se află în diferite stadii de dezvoltare.

River Develoment are in portofoliu peste 150.000 mp (GLA) de spatii de birouri si a livrat in ultimii patru ani peste 38.000 de metri patrati de cladiri noi clasa A, in cadrul proiectului Sema Parc, prin cele trei cladiri clasa A – Bruxelles, Paris si Berlin. Acestui portofoliu s-au adăugat recent aprox. 31.500 mp (GLA), prin recepționarea clădirilor London și Oslo. Toate proiectele recent dezvoltate sau în construcție sunt certificate după standardele Breeam pentru clădiri verzi, cu ratingul Excellent.

Despre Affidea

Affidea România este singurul furnizor de servicii medicale din țara noastră parte a unui grup european, având 46 de clinici în 26 de orașe. Sub umbrela Affidea România sunt prezente și clinicile Hiperdia, Sanmed, Phoenix, Medsan, precum și ExMed.

Echipa Affidea România este formată din 1.500 de profesioniști, peste 900 de clinicieni, anual fiind tratați aproximativ 1,5 milioane de pacienți.

Grupul Affidea este cel mai mare furnizor european de servicii avansate de diagnostic imagistic, ambulatoriu și tratament al cancerului. Înființată în 1991, compania operează peste 330 de centre în 15 țări, furnizând servicii medicale de înaltă calitate pentru 12 milioane de pacienți în fiecare an.

Datorită atenției deosebite acordate siguranței pacientului, Affidea este cel mai premiat prestator de servicii de imagistică medicală la nivel european, anul trecut obținând premiul Furnizorul de Diagnostic al Anului, în cadrul HealthInvestor Awards 2022. Peste 75% din centrele premiate de către Societatea Europeană de Radiologie cu 5 stele Eurosafe sunt centre Affidea.

Despre Knight Frank Romania

Knight Frank LLP este cea mai mare rețea globală deținută privat în domeniul imobiliar, cu o vechime de peste 125 de ani. Având sediul în Londra, Knight Frank operează în 487 de birouri, din 53 de teritorii, unde are peste 20.000 de angajați. Grupul oferă consultanță tuturor tipurilor de clienți, de la proprietari individuali și cumpărători până la dezvoltatori, investitori și chiriași corporativi. Pentru mai multe informații despre companie, accesați KnightFrank.com.